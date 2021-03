Percről percre - a koronavírus-járvány hétfői hírei

Auckland polgármestere szerint elsőbbséget kell élvezniük a város polgárainak az oltási kampányban, miután egyetlen felelőtlenül viselkedő fertőzött miatt újra hétnapos vesztegzár alá került a szigetország legnagyobb városa. Az egyhetes zárlatot Jacinda Ardern miniszterelnök rendelte el vasárnap reggeltől az 1,7 milliós Aucklandban, miután kiderült, hogy egy ember egy héten át járt-kelt szabadon a városban, nyilvános rendezvényeken vett részt, miután kapcsolatba került egy karanténban lévő fertőzött családdal, és pozitív lett a koronavírus-tesztje. Ardern azt mondta hétfőn egy tévének nyilatkozva, hogy az illető - aki miatt újabb zárlatot kellett elrendelni - több hibát követett el, és nem kérdéses, hogy ennek "pusztító hatása" van. Phil Goff aucklandi polgármester azt kérte hétfőn, hogy a történtek után a város lakói élvezzenek elsőbbséget az oltási kampányban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a korlátozások jelenlegi, harmadik szintjénél a város kétszáz munkahelyet és harmincmillió új-zélandi dollárt (6,5 milliárd forint) veszít naponta. Az intézkedés miatt törölni vagy halasztani kellett több sport- és kulturális rendezvényt. A zárlat közlekedési káoszt okozott az utakon, miután feltorlódott a forgalom az ellenőrzőpontoknál. A hármas járványügyi szintnél a hatóságok otthoni munkavégzésre, illetve tanulásra kérik a dolgozókat és a diákokat, tízfősnél nagyobb összejövetelek nem engedélyezettek, a város lakói csak a legszükségesebb bevásárlásokhoz és munkába járáshoz hagyhatják el az otthonukat. Auckland február közepén is háromnapos karanténban alatt volt, miután egy háromfős család tagjainál kimutatták a koronavírus gyorsan terjedő brit mutációját. Új-Zéland a járványkezelésben az egyik legsikeresebb a fejlett országok között, jórészt sikerült megfékeznie a betegség tömeges elterjedését, így az élet jórészt visszatérhetett a normális kerékvágásba. Ennek eredményeképp a gazdaság is erőteljes fellendülésnek indult: tavaly az utolsó negyedévben 14 százalékkal nőtt a bruttó hazai össztermék (GDP), alacsony, mindössze 4,9 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, és egekbe szöktek a lakásárak. Az egészségügyi minisztérium hétfői kimutatása szerint a közel ötmilliós szigetországban a járvány kezdete óta 2022 ember kapta el a vírust, és 26-an haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe. (MTI)

Francia igazolványminta

A Franciaország által tervezett, koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos egészségügyi igazolványban a tulajdonos negatív PCR-tesztjei is fel lesznek tüntetve - jelezte vasárnap Clément Beaune Európa-ügyi államtitkár. "Az oltás nem lehet a tevékenységek újrakezdésének egyetlen varázsszava, különben egy nagyon igazságtalan, kétsebességes társadalmat hozunk létre" - fogalmazott a francia kormánytag a francia köztévé és -rádió közös műsorában. "Különböző megoldások kellenek, szélesíteni kell az eszközeinket" - tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy a koronavírus-elleni oltás egyelőre csak a veszélyeztetetteknek áll rendelkezésére, és a fiatalabb korosztály nyár előtt nem férhet hozzá. "Negatív PCR-teszttel jelenleg repülőre lehet szállni és bárhova el lehet utazni Európában, mert akinek negatív a PCR-tesztje, nem jelent kockázatot" - hangsúlyozta az államtitkár. A francia kormány egy egészségügyi igazolvány bevezetésén gondolkodik a járványügyi korlátozások feloldásához, s azon belül is a járvány miatt bezárt éttermek és kulturális intézmények megnyitásához. Az igazolás ugyanakkor nem oltási igazolvány lenne. "Lehet, hogy lesz majd egy applikáció, vagy be lehet mutatni az oltási igazolványt arról, hogy védett valaki, vagy egy PCR-tesztet vagy egy megbízható gyorstesztet, ami szintén azt jelenti, hogy valaki nem jelent kockázatot" - mondta. Clément Beaune arra is felhívta a figyelmet, hogy attól, mert valakit beoltottak és védett, még nem biztos, hogy a vírust nem adja tovább. Az uniós állam- és kormányfők az oltási igazolványokról még további egyeztetéseket tartanak szükségesnek. (MTI)