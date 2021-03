Horváth Péter: szólnak érvek a digitális oktatás mellett az általános iskolában is

Vannak érvek amellett, hogy az általános iskolában is átálljunk a digitális oktatása, és vannak érvek amellett is, hogy ne történjen meg, csak azokon a helyeken, ahol ez valóban indokolt, ahol valóban vannak fertőzések, vannak karanténban diákok, akár osztályok – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke arra a már az operatív törzs részéről is elhangzott ötletre, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt már az általános iskolákban is meg kellene szüntetni egy időre a jelenléti oktatást.

Horváth Péter ugyanakkor arra is emlékeztetett az infoRádióban, hogy tavaly tavasszal is az volt a tapasztalat, hogy az általános iskola alsóbb évfolyamain, különösen az 1-2. osztályban nehézséget okozott a digitális eszközök használata, és jelezte azt is, hogy sok esetben, a kisebb falvakban az eszközzel való ellátottság is sokkal hiányosabb. Emellett az is gondot jelent, hogy nagyjából tizenkét éves korig a szülőknek felügyeletet is kellene biztosítaniuk, ami már súlyosabb problémákat vethet fel.

"Vannak olyan helyek, akár teljes települések, intézmények, ahol indokolt időszakosan az átállás a digitális oktatásra az általános iskolában is, és és bizonyára vannak olyan települések, amelyek kevésbé vagy egyáltalán nem érintettek, ahol talán nem lenne szükség. De nyilván

lehetnek olyan fertőzöttségi adatok, amikor esetlegesen akár ilyen lépésre is kényszerülhetünk"

– mondta a pedagóguskar elnöke.

A győri Révai Gimnázium igazgatójaként gyakorlati tapasztalata is van, nálunk egy 7. és egy 8. évfolyamos osztály jár iskolába, folyamatosan tudnak dolgozni. A pedagógus kettős feladatot látnak el, hiszen egyrészt a jelenléti oktatásban, másrészt digitálisan is dolgoznak a többi osztállyal, és emellett lehetőséget adnak a végzős évfolyam hallgatóinak, hogy a fakultációs foglalkozásokon a kötelező érettségi tantárgyakra felkészülhessenek.

Közben zajlanak a középiskolai felvételin a szóbeli vizsgák. Erre korábban jóval több diákot hívtak meg, egyszerre érkeztek, közösen egy teremben készültek fel, és három bizottság előtt vizsgáztak. Most viszont teljesen új rend volt, időpontra hívták a gyerekeket, 10 főnél többen nem lehetnek egy tanteremben.

"Idén 52 diákot hívtunk be, közülük kettő nem tudott megjelenni, bár betegek nem voltak, de osztálytársuk betegsége miatt karanténban voltak. Szerte az országban van, aki online módon próbálja megoldani a szóbeli felvételit, van, aki hasonlóan, mint ahogy mi is dolgoztunk, és van, ahol el is maradt" – mondta Horváth Péter.

Adatok

Most feleannyi intézményben van érvényben részleges vagy teljes tanügyi elrendelés, mint a második hullám tetőzésekor - közölte az Emmi az atv.hu kérdésére.

Az általános iskolák 16,7 százalékában van érvényben járványügyi intézkedés, ezen belül mindössze 2,6 százalékban érintett a teljes intézmény. Az óvodáknak 8 százaléka érintett, ezen belül 3 százalékban érintett a teljes intézmény.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd