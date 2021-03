Dél-afrikai mutáns: a szakértő szerint van ok a reménykedésre

Nyíri Miklós az InfoRádiónak kifejtette: a Neumann Diagnosztikai Laboratórium olyan rendszer bevezetésére törekedett, amely révén hatékonyan valószínűsíthető a különféle mutációk jelenléte a mintákban. Ennek során több száz pozitív, tehát tudottan SARS-CoV-2-fertőzött mintát vizsgáltak, de csak egy esetében jutottak arra, hogy az nem a brit, hanem a brazil vagy a dél-afrikai. A mintáról végül a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szekvenáló laboratóriuma állapította meg: utóbbiról van szó, az első dél-afrikai mutánsról, amit Magyarországon kimutattak. A Neumann Lab rendszerének kísérleti fázisa óta azonban, néhány mintán kívül, nem igazán derült fény további dél-afrikai mutánsra. Ugyanakkor az eredmények alapján az is megállapítást nyert, hogy

jelenleg már az esetek 90 százalékát a brit mutáns okozza.

A dél-afrikai mutánssal kapcsolatban egyelőre nagyon kevés igazán megbízható információ van. A szakember elmondás szerint ugyanis

a publikált adatok „nem mennek át a szokásos tudományos folyóiratok általi szigorú átvizsgáláson”.

Vagyis a tudós társadalom, illetve a vakcinagyártók is több esetben a nyers adatokat engedték láttatni a közvélemény számára. Ezekből az tűnik ki, hogy a dél-afrikai mutáns esetében több oltás is kevesebb ellenanyag-termelést eredményez, illetve nagyobb számban okoz közepesen súlyos megbetegedések. Nyíró Miklós azonban kiemelte: tudomása szerint arra viszont semmilyen adat nincs, hogy a halálozást növelte volna. Vagyis van ok a reménykedésre, hogy nem szignifikánsan súlyosabb a dél-afrikai mutáns okozta megbetegedés, mint az ismert, eredeti vuhani.

A Neumann Diagnosztikai Laboratóriumban százezer fölötti tesztet végeztek el az elmúlt hónapok során, aminek összességében 16 százaléka mutatott koronavírus-fertőzést. Az ügyvezető ezzel kapcsolatban megjegyezte: az adatsor „rettentően hullámzó”: míg kezdetben alig találtak pozitív esetet, addig novemberben már 30 százalék közeli volt a fertőzöttségi ráta. Február eleje 8 százalék körül alakult, jelenleg viszont 18 százalék, tehát

az utolsó hónap egy drasztikus romlást hozott.

„Most egy nagyon rossz helyzetben vagyunk sajnos.”

