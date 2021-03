Már egy oltás is jelentősen védhet a súlyos megbetegedéstől

A hétfőn ismertetett legfrissebb brit szakértői tanulmány szerint az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár, illetve a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű oltóanyaga már egyetlen dózis beadása után is igen magas hatékonysággal veszi elejét a kórházi kezelést igénylő súlyos Covid-19 megbetegedés kialakulásának a koronavírus-fertőzött idős emberek körében.

Matt Hancock brit egészségügyi miniszter friss adatokkal illusztrált sajtóértekezletén kijelentette, hogy az oltások hatékonysága most már egyértelműen látszik a meredeken csökkenő nagy-britanniai megbetegedési és halálozási adatokban.

Az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) által hétfő este ismertetett vizsgálati eredmény szerint a 80 év feletti korosztályban az Oxford/AstraZeneca- és Pfizer/BioNTech-vakcina első dózisa a beadás utáni harmadik-negyedik héten egyaránt 80 százalék feletti hatékonysággal előzi meg az olyan súlyosságú megbetegedést, amely miatt a pácienst kórházba kell szállítani.

A 70 év felettieknél 60 százalékos hatékonyságot mértek az első oltás után három héttel.

Az angol népegészségügyi szolgálat adatai szerint a Pfizer vakcinájának köszönhetően 83 százalékkal csökkent a koronavírus okozta halálozások száma.

Vasárnap jelentette be a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője, Galgóczi Ágnes, hogy itthon is változik a Pfizer-Biontech és az AstraZeneca vakcinája esetében a második oltás időpontja, annak érdekében, hogy minél többen megkapják az első oltást. A Pfizer vakcinánál a 21. napról a 35. napra tolják a második oltást. Az AstraZeneca vakcinánál a 12. héten adják be a második vakcinát.

Nyitókép: Egy dolgozó megkapja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájának második adagját a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Infektológiai Intézetében 2021. január 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt