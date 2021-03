Megdöbbentőek a budapesti tesztelési eredmények

Február 18-27. között két helyszínen folytatódott a főváros lakossági koronavírus tesztprogramja. A tesztelést budapesti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok kérhették.

A Fővárosi Önkormányzat csaknem tízezer tesztet végzett el, a pozitív tesztek aránya 2,53 százalék lett. Ez az arány majdnem négyszerese a decemberi szűréskor talált pozitív tesztek arányának - közölte a főváros.

A Fővárosi Önkormányzat másodszorra szervezett ingyenes koronavírus szűrést fővárosi lakcímmel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező lakosoknak. Decemberben több mint ötezer, most februárban csaknem tízezer tesztet biztosított a budapestieknek.

Az eredmény azt jelenti, hogy nem lankadhat a figyelem, mindenkinek továbbra is be kell tartania a szabályokat a maszkviseléssel, távolságtartással, fertőtlenítéssel kapcsolatban - közölték. Hozzátették azt is, hogy a negatív teszteredmény önmagában nem adhat teljes biztonságot, hiszen az a pillanatnyi helyzetet mutatja, negatív teszteredmény birtokában is fontos a biztonsági szabályok betartása, ugyanakkor a pozitív tesztet produkálók karanténba vonulásával megállítható esetükben a tovább fertőzés, illetve időben megkezdődhet a gyógykezelésük.

