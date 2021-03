Müller Cecília: aki válogat a vakcinák között, heteket is veszíthet

Március 15-én éjfélig meghosszabbította a kormány a szigorított határőrizetet, így már hat hónapja lesz érvényben a járványveszély miatt elrendelt határzár – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese. 128 hátárátkelőhely van a magyar határon, ebből 10 van nyitva közúton a személy- és teherforgalom előtt, 33 hely csak a személyforgalom előtt van nyitva, a többi zárva van.

A védelmi intézkedések is továbbra is érvényben vannak, de szigorították a beutazási szabályokat. Az üzleti célú utazás után a hazaérkezéskor automatikusan hatósági házi karanténba kerül, kivéve, ha az utazási célország az EU-tagja és még néhány más ország.

Az alezredes beszélt a csalókról is, akik most már az illegális oltószereket kínálnak. Kiemelte, hogy nincs koronavírus elleni csodaszer, és oltóanyagot csak az állam hozhat be az országba.

Az elmúlt 48 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 618 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 541 esetben léptek fel. Üzletekben 56 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 21 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 842 intézkedés kellett, 214 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét. Zuglóban egy sörözőben 23 ember volt és alkoholt fogyasztott, míg a Jókai téren egy söröző előtt ittak, mindkét vendéglátóhely ellen eljárás indult.

Szerdán 1661 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. A tranzitszabályok megszegése miatt 221 rendőri intézkedés történt. 37 882 esetben ellenőriztek hatósági házi karantént, 12 394 újat rendeltek el kedden, és összesen 34 716 zárlat van hatályban.

Világszerte tombol a járvány – mondta Müller Cecília országos tisztfőorvos. Minden figyelmünket az elkövetkező hetekre irányítsuk, nagyon nehéz hetek várnak ránk Számos ország a teljesítőképességének a határához érkezett.

4326 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 432 925 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 058 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 322 956 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 94 911 főre emelkedett. 5679 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 537-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette a hétvége adatait Müller Cecília, és kiemelte, hogy jelentős mértékben nőtt a kórházban kezeltek száma, de péntek óta 86-tal több ember van lélegeztetőgépen is.

Félő, hogy az egészségügyi ellátórendszer túlterheli a járvány – mondta a szakember, ezért ismét felhívta a figyelmet a védelmi intézkedések betartására.

Közben a beadott oltások száma is emelkedett jelentősen az előző héten. Ötféle vakcina áll rendelkezésre, és próbálják előteremteni aszükséges mennyiséget. 280 ezer adag Szputnyik V vakcina indult el Budapestre, ebből 100 ezer már a második adag. Emellett már 10 millió fölé emelkedett a lekötött Pfizer-vakcinák száma.

Eddig 685 247 fő kapott oltást, közülük 251 691 fő már a második oltását is megkapta. A háziorvosok hatalmas munkát végeznek, ők keresik meg helyben a pácienseket, és tájékoztatják a betegeiket – mondta a tisztifőorvos. Aki válogat, akár heteket is veszíthet, ezt gondolják át a döntéskor – tette hozzá.

Az unióban Magyarország a harmadik legjobban átoltott ország, jelenleg 6,94 százalékon áll az ország, az uniós átlag 4,9 százalék.

A következő hetekben is beadnak minden rendelkezésre álló vakcinát. Ezért módosítottak az oltási stratégián, az első védőoltását mindenki a lehető leggyorsabban megkapja, mert már az jelentős védettséget ad, legalábbis a súlyos szövődményektől és a halálozástól megvéd. A Pfizer vakcinájának a második adagját a WHO ajánlása szerint a 35. napon adják majd be mostantól. Az AstraZeneca oltóanyagából pedig a második adagot 12 hét után adják majd be. Kutatások igazolják, hogy a későbbi beadás nagyobb hatékonyságot eredményez.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi