Bezárhatnak a gyárak Szlovákiában

Noha a kormány csak hétfőn ismertette azokat az óvintézkedéseket, amelyek célja a koronavírus terjedésének lassítása és a kórházi ápolásra szorulók számának csökkentése, a fő pontok már a hétvégén ismertek voltak.

A kijárási korlátozás szigorítása már szerdától érvénybe lép, jövő hétfőtől pedig

az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön kötelező lesz az FFP2-es légzésvédő maszk,

azaz reszpirátor viselése. Jövő héttől az országos tisztifőorvos visszavonja a fertőzötteket érintő kivételeket, és ezentúl csak akkor hagyhatják el a lakóhelyüket, ha orvoshoz mennek. A természetben való tartózkodás kizárólag a járáson belül lesz engedélyezett, emellett pedig hetente legkevesebb 500 véletlenszerűen kiválasztott teszten vizsgálják majd a vírus különféle mutációinak jelenlétét. Amennyiben az új intézkedések nem hoznak megfelelő eredményt, valószínűleg kemény lockdown következik. Akár az is előfordulhat, hogy

a mobilitás korlátozásának érdekében leállítják a gyártást a nagyüzemekben.

„Az intézkedések betartását szigorúbban fogjuk ellenőrizni, az utcákon több lesz a rendőr és a katona, szigorodnak a határátlépés szabályai is. Az iskolákat nem zárjuk be teljesen, és bevezetjük az úgynevezett karanténhozzájárulást, amellyel a bevételkiesét kompenzálnánk” – nyilatkozta Milan Krajniak, munka-, szociális és családügyi miniszter, további lehetőségeket is sorolva, melyek a pandémiahelyzeten javíthatnának. „Minden olyan gyógyszer engedélyezése, amely még kísérleti stádiumban van, valamint azok a vakcinák is, amelyek segíthetnek, továbbá a fertőzöttek mozgásának követése” – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy az egészségügyi felügyelethez hatszáz katonát osztottak be, akik a karantén betartását ellenőrzik majd.

Az ellenzéki Smer közben arról beszél, hogy a kormány nem hallgat a szakemberekre. Juraj Blanár a szükséghelyzet meghosszabbításának módját kifogásolja, amelyet a koalíció kényelmes többséggel fogadott el a parlamentben. „Nem tudtak a szükséghelyzet meghosszabbításáról szóló határozatba egyetlen óvintézkedést sem beépíteni” – reagált Blanár, a Smer által jelölt parlamenti alelnök.

Az óvintézkedések pontjai közé bekerült a munkáltatói igazolás is, amely alapján már eddig is munkába jártak azok, akik nem tudtak otthonról dolgozni, de újonnan a pontos munkaidőt és a munkavégzés helyét is tartalmaznia kell az igazolásnak.

Nyitókép: Igor Matovic/Facebook