Változtatott nyitási tervén Ausztria

Ausztriában csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik az ifjúsági sporttevékenységet szabadtéren, de a részvétel feltétele a negatív koronavírus teszt lesz - erről döntött az osztrák kormány.

"A napi új megbetegedések növekvő száma nem teszi lehetővé a sokak által várt széles körű nyitásokat" - magyarázta a döntést Sebastian Kurz osztrák kancellár. Mivel azonban a járványhelyzetet tekintve jelentős eltérés mutatkozik az ország keleti és nyugati része között, a kormány a regionális nyitás mellett döntött.

Ausztriában Vorarlberg az egyetlen olyan tartomány, ahol az úgynevezett 7 napos megbetegedési átlag - amely százezer lakosra vetített heti átlagot jelent - jóval 100 alatt van (73,3), míg Ausztria-szerte ez az adat inkább a 200-hoz közelít. Ezért Vorarlberg azzal, hogy március 15-én elsőként újra megnyithatja az éttermeket - és nem csak azok kerthelyiségeit -, illetve kulturális és sportlétesítményeit, Ausztria "kísérleti tartományává" is válik - mondta a kancellár.

Az ország többi részén, így a fővárosban is zárva maradnak a vendéglátó- és szabadidős létesítmények.

Két területen várható némi enyhítés:

a heti kétszeri iskolai tesztelésnek köszönhetően a gyerekeknek és a fiataloknak megengedik március 15-étől a szabadtéri közösségi sportot, továbbá március 27-étől - szigorú biztonsági előírások mellett - kinyithatnak az éttermek kerthelyiségei.

Kurz a további nyitásokat csak húsvét utánra helyezte kilátásba,

de minden további lazítás a járványügyi mutatók alakulásának, és a lakosság - elsősorban az idősek és a magas kockázatú csoportba sorolt rétegek - átoltottságának függvénye.

A kancellár beszélt az átfogó tesztelési stratégiáról, és kijelentette, hogy immár heti 2 millió tesztet végeznek el országszerte. A szűrővizsgálatok nagy száma egyrészt kiszűri a tünetmentes megbetegedéseket, és ezáltal segít a fertőzési láncolatok megszakításában, másrészt lehetővé teszi az embereknek, hogy legalább bizonyos szolgáltatásokat - mint fodrász, kozmetikus, masszázs - igénybe vehessenek. "Ha az esetszámok megengedik majd, és az oltásokkal is ott fogunk tartani húsvétra, ahol tervezzük, a jól bevált "belépő tesztekkel" áprilisban további nyitások is elképzelhetők" - utalt Kurz a most még zárva maradó éttermekre, színházakra, mozikra és sportlétesítményekre.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 1409 embernél mutatták ki a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 460 849 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma 1353, az intenzív kezelésre szorulók 290-en vannak. A vírusfertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 13-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8574 -re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 432 016.

Nyitókép: MTI/EPA/AP/Olivier Matthys