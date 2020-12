Percről percre - minden mai hír a koronavírusról

A koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 68 900 483-ra nőtt a világban, a halálos áldozatoké 1 569 454-re, a gyógyultaké pedig 44 383 849-re a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtök reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban 68 226 512 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 1 556 816, a gyógyultaké 43 956 871 volt. A fertőzés 191 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 15 391 700 fertőzött volt eddig a napig, 289 431-en haltak meg, és 5 889 896-an meggyógyultak. Indiában 9 767 371 fertőzöttet, 141 772 halálos áldozatot és 9 253 306 gyógyultat jegyeztek fel. Brazíliában 6 728 452 fertőzöttről, 178 995 halálos áldozatról és 5 966 118 gyógyultról tudni. Oroszországban 2 518 551-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 44 220-ra, a gyógyultaké pedig 1 989 710-re emelkedett. Franciaországban 2 377 913 fertőzöttet, 56 752 halálos áldozatot és 178 937 gyógyultat regisztráltak. Az Egyesült Királyságban 1 771 545 a fertőzöttek száma, és 62 663-an haltak meg a betegségben. Olaszországban 1 770 149 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 61 739, és 997 895-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Spanyolországban 1 712 101 fertőzöttet, 47 019 halálos áldozatot, és 150 376 gyógyultat regisztráltak. Argentínában 1 475 222 a fertőzöttek, 40 222 a halottak, és 1 311 488 a meggyógyultak száma. Kolumbiában 1 392 133 fertőzöttet, 38 308 halálos áldozatot és 1 287 597 gyógyultat tartanak nyilván. Németországban 1 254 358 a fertőzöttek száma, 20 460 a halottaké, 929 272-en meggyógyultak. Mexikóban 1 205 229 az igazolt vírusbetegek, 111 655 a halottak, és 889 168 a gyógyultak száma. Lengyelországban 1 088 346 a fertőzöttek, 21 160 a halottak és 768 241 a gyógyultak száma. Iránban 1 072 620 fertőzöttet, 51 212 halálesetet és 765 639 gyógyultat tartanak számon. Törökországban 925 342 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 15 531, a gyógyultaké 447 361. Ukrajnában 867 991 fertőzöttet, 14 702 halottat és 469 200 gyógyultat jegyeztek fel hétfőig. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 93 898 fertőzéses esetet tartottak nyilván csütörtökön reggel, valamint 4748 halálos áldozatot és 87 582 gyógyultat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el. (MTI)

2020.12.10. 09:32

Kolumbiai út

Az új típusú koronavírus elleni védőoltás ingyenességéről fogadtak el törvényt szerdán Kolumbiában. Iván Duque államfő már alá is írta a parlament által elfogadott jogszabályt, amely kivétel nélkül minden kolumbiai állampolgár számára szavatolja a vakcina ingyenességét. November végén az egészségügyi minisztérium közölte, hogy az ország húszmillió adag vakcinához jut az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kezdeményezett nemzetközi Covax program révén, amelynek célja a koronavírus elleni oltásokhoz való méltányos hozzáférés biztosítása. A kormány közben tárgyalásokat folytat különböző gyógyszergyártókkal. Az oltási kampány a jövő év első harmadában kezdődhet meg, legelőször az egészségügyi alkalmazottak, a hatvan év felettiek, illetve betegségben, így a cukorbetegségben vagy a vese- és szívelégtelenségben szenvedők körében. Kolumbiában, amely Latin-Amerika negyedik legnagyobb gazdasága, március 6-án jegyezték fel az első koronavírusos fertőzést, március 25-én pedig szigorú korlátozásokat vezettek be. Később a gazdaság összeomlásának megakadályozása érdekében lazítottak a korlátozásokon. Kolumbiában 1,4 millió igazolt fertőzöttet regisztráltak eddig, míg a halálos áldozatok száma 38 300. Az ország az első tíz között van világszinten a fertőzöttek számát tekintve. (MTI)