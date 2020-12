A szlovák kormányfő elismerte, elvesztette a harcot

Az új intézkedések alapján december 11-től a vendéglátóipari egységek teraszai már nem működhetnek, az ételt csak elvitelre adhatják ki. Jövő hét hétfőtől szigorodnak a hotelek, sífelvonók és kabinos felvonók üzemeltetésének feltételei: kizárólag olyan vendégeket fogadhatnak, akik 72 óránál nem régebbi negatív antigén vagy PCR-tesztet tudnak felmutatni.

December 21-től pedig életbe lép a lockdown, azaz az ország bizonyos mértékű leállítása, amely legalább három hétig fog tartani:

országszerte megkezdődik az iskolai szünet, és bezár a legtöbb üzlet. Csak azok tarthatnak nyitva, amelyek működése elengedhetetlen az alapvető szükségletek ellátásához.

A tisztifőorvos az éttermekkel kapcsolatos korlátozásokról azt mondta, hogy az intézkedéseket azért vezetik be, mert nagy kockázatot jelentenek a járvány terjedése szempontjából. „Az eddig elfogadott intézkedéseket nem tartották be” – figyelmeztetett Ján Mikas. Hangsúlyozta: így erre azok is ráfizetnek, akik az intézkedéseket betartották. A tisztifőorvos megerősítette, a templomok, a mozik és az edzőtermek a korábban meghatározott feltételek mellett továbbra is működhetnek. Ez azt jelenti, hogy a befogadóképességük ötven százalékáig fogadhatják az embereket. Arra is felszólította a lakosságot, hogy ne látogassanak el a karácsonyi vásárra, mert ez kockázatot jelent a koronavírus terjedése szempontjából.

December 28-tól kötelező lesz az alkalmazottak rendszeres tesztelése az 500 alkalmazottnál nagyobb létszámú vállalatoknál.

Erről Marek Krajčí egészségügyi miniszter tájékoztatott. A tárcavezető közölte, hogy később ez aszerint lesz kötelező, hogy az adott régió milyen zónában helyezkedik majd el.

A határokon nem terveznek újabb szigorításokat. Igor Matovič kormányfő szerint ennek az az oka, hogy miután Szlovákiában nem jött össze az újabb országos tesztelés, romlott a járványhelyzet, így nem látná értelmét a határszigorításnak. „Romlik nálunk a helyzet, más országokban viszont javul, így nem látok okot arra, hogy védekezzünk és korlátozzuk például a Csehországból érkezők mozgását“ – mondta. Matovič úgy véli, ha Szlovákia ezen az úton halad tovább, Csehország néhány hét alatt felülmúlhatja, és kedvezőbb járványügyi adatokat produkálhat. A miniszterelnök megerősítette, hogy a húsvéti intézkedésekkel ellentétben ezúttal nem lesznek lezárva a járáshatárok, de bíznak az emberek felelősségtudatában.

A szlovák kormányfő elismerte, hogy elvesztette a harcot, ugyanis nem sikerült megvalósítani az országos tesztelés újabb fordulóit a karácsony előtti időszakban, ezért van szükség a lockdownra. Ezzel kapcsolatban Zuzana Čaputová államfőt bírálta azért, amiért a kötelező tesztelés helyett az önkéntes alapú tesztelést szorgalmazta.

A köztársasági elnök szerint Matovič csak másra akarja hárítani a felelősséget,

amelyet neki kellene vállalnia a döntéseiért. Čaputová megjegyezte, nem folytatott semmiféle harcot a kormányfővel, és sosem nyilatkozott a tesztelés ellen, csupán arra apellált, hogy ne fenyegessék szankciókkal azokat, akik nem vesznek részt.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/John Thys