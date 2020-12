Vámos György: ha nincs bevásárlókocsi, nincs tömeg

A járvány elleni védekezést valamennyi kereskedelmi egységben be kell tartani – az Országos Kereskedelmi Szövetség arra kéri a vásárlókat, hogy mindenki hordjon orrot és szájat eltakaró maszkot az üzletekben, és senki ne halassza az utolsó pillanatra a vásárlást, mert az üzletek legkésőbb 19 órakor, december 24-én pedig 14 órákor bezárnak – mondta az InfoRádióban az OKSZ főtitkára.

Vámos György azt nem kívánta kommentálni, hogy a szakszervezetek azt kérték, december 24-én egyáltalán ne legyenek nyitva az üzletek, azt viszont megerősítette: ha valahol úgy ítélik meg, hogy zsúfoltság van, és emiatt nem garantálható a távolságtartás, akkor van lehetőség arra, hogy korlátozzák a beengedett vásárlók számát.

"Ennek egyszerű módja, hogy annyi bevásárlókosarat vagy -kocsit helyeznek ki, amennyi vásárlószám elviselhető. Ez csak egy példa, üzlettípusonként lehet ezt eltérően szabályozni" – mondta Vámos György, és kiemelte: erről a kereskedelmi egységek saját hatáskörben, az üzletvezető vagy a tulajdonos iránymutatása alapján dönthetnek.

"A jogszabályi előírásokon túl lehet olyan lépéseket hozni, amelyet a járvány elleni védekezést segítik. lehet, hogy az üzletek előtt lesz egy kis várakozás, de ez még mindig jobb, mint ha egy veszélyes tömeg alakul ki" – mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Tudomása szerint

már most is vannak olyan kisebb boltok, ahol korlátozták, hogy hányan mehetnek be az üzletbe,

az erről szóló tájékoztatás pedig már hetek óta kint van az ajtón. De az is lehet, hogy a nagyobb hipermarketekben is élnek ezzel a lehetőséggel, úgy, hogy észre sem veszik a vásárlók.

Vámos György a járvány elleni védekezés eszközei között azt is kiemelte: a kereskedőknek be kell tartaniuk a 65 év felettiekre vonatkozó vásárlási sávokat is, ezt pedig érdemes az időseknek kihasználni, vagyis célszerű saját biztonságuk érdekében csak ekkor felkeresni az üzleteket.

