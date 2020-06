Percről percre - a koronavírus-járvány szombati hírei

2020.06.13. 09:12

Ha lassan is, de továbbra is terjed Magyarországon is az új típusú koronavírus, ezért továbbra is fontos az óvatosság, mivel rajtunk múlik, hogy a várható második hullám mennyire lesz súlyos lefolyású - hívta a fel a figyelmet egy interjúban Kemenesi Gábor virológus.