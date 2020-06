Virológus: legalább 20 évnyi aktív kutatás kell a koronavírus megismeréséhez

Az átlagembernek elege van, hozzáállását az befolyásolja, amit maga körül lát, de hiába tűnik úgy, hogy minden rendben, attól még pandémia van - hangsúlyozta Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa a 24.hu interjújában. A koronavíruskutató akciócsoportban is dolgozó virológus szerint mivel világszerte még számos járványgócban aktívan terjed a fertőzés - jelenleg Dél-Amerikában a legsúlyosabb a helyzet, majd a szakemberek szerint Afrika következik -, ezért bármikor újra behurcolható az első hullám lecsengése után pont magához térő országokba. Úgy fogalmazott, hogy a fertőzés takaréklángon folytatódik, épp ezért továbbra is az óvatosság a legfontosabb az ismeretlen ellenséggel szemben. Véleménye szerint ugyanis a SARS-Cov2 vírus alapos megismeréséhez még legalább 20 évnyi kutatás kell.

Kemenesi Gábor úgy véli, hogy bár valóban csökken a felderített esetek száma Magyarországon, ez csak azt jelzi, hogy a vírus előtt járunk az intézkedésekkel.

A virológus szerint a tendencia a fontos, ami valóban csökken, de nullára nem fog esni.

Ezért továbbra is fontos az esetek felderítése, a fertőzési láncok megakasztása, és ha fordul a tendencia, a gyors beavatkozás.

A strandok és élővizek nyári igénybevételével kapcsolatban azt mondta, a medence vagy a Balaton vize kockázatos, de részleteket nem ismerünk. A fertőzéshez megfelelő mennyiségű, infektív dózisra van szükség a vírusból, ráadásul egyénenként eltérő, kit milyen mennyiség képes megbetegíteni, milyen körülmények között.

Úgy véli, hogy sem a túlzott aggodalom, sem pedig a lazaság nem szerencsés a lakosság részéről, és különösen károsnak tartja azt a jelenleg terjedő hozzáállást, hogy a karantén sok hűhó volt semmiért, és inkább hagyni kellett volna, hogy minél többen átessenek a fertőzésen, mint egy influenzán.

Az interjúban kitért arra is, hogy már most látszik, hogy tízszer annyi Covid-19 beteg szorul kórházi ellátásra, mint influenzás egy súlyos influenza-járvány idején, és a veszélyeztetett csoportokat összehasonlítva is jóval magasabb most a halálozás. Ahogyan korábban az InfoRádióban is elmondta, továbbra is fontos a távolságtartás, a gyakori kézmosás, és az észszerű keretek közötti maszkviselés. Úgy fogalmazott:

"durván hangzik, de ha az ember nem lát elég hullát, tényleg azt hiszi, elmúlt a veszély."

Szerinte jönni fog az őszre várt második hullám, mert egyrészt belföldön is újra fellángolhat a vírus terjedése, ha óvatlanok az emberek, másrészt külföldről is újra behozhatják, ráadásul az összes ismert koronavírus mutat szezonalitást. Úgy fogalmazott, benne van a pakliban, hogy a hűvösebb időjárás egyéb okokból is kedvez a vírus terjedésének, mint ahogy immunrendszerünk sincs csúcsformában, ha lecsökken a hőmérséklet. A járványok dinamikáját pedig a környezeti tényezők is erősen befolyásolják. A virológus szerint vakcina híján az egyetlen fegyverünk ellene még mindig a fegyelmezettség és a gyors reagálás.

Az új koronavírus változékonysága az RNS-vírusokhoz képest nem szupergyors, lassabb az influenzánál, így azt is elmondhatjuk, hogy a leendő vakcina várhatóan évekig hatékonyan bevethető lesz. Van sok mutációja, de olyat nem ismerünk, ami a vírus fertőzőképességét növelné, vagy a betegség lefolyását súlyosbítaná - tette hozzá Kemenesi Gábor.

Szerinte a jövőben is számítani kell újabb világjárványokra, amelyek bármikor és bárhonnan érkezhetnek, ezért nem is baj, hogy ennyi féle vakcina fejlesztését végzik jelenleg is. Mivel ha nem is mindet használjuk majd a Covid-19 megfékezésére, kifejlesztett szerekhez, a bejáratott technológiához és gyártósorhoz lehet majd nyúlni következő alkalommal. Ez a globalizáció hozadéka az új fertőző betegségek felbukkanása és terjedése ebben a rendszerben a fejlődés egyik ára.

Nyitókép: Lanszki Zsófia/PTE