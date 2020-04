Szerdán dönt a kijárási korlátozás esetleges meghosszabbításáról a kormány - a nap hírei

A tervek szerint szerdán dönt a kijárási korlátozás esetleges meghosszabbításáról a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök reggeli rádióinterjújában azt mondta: a koronavírus terjedését csak lassítani lehet, ezért továbbra is a minimálisra kell korlátozni a találkozások számát. Szólt arról is, hogy létrehozzák a járványügyi alapot, kedden ismertetik a gazdaságvédelmi csomag újabb elemeit, az egészségügyi dolgozóknak pedig 500 ezer forintos pluszjuttatást biztosít a kormány. Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján azt mondta: a kijelölt kórházak felkészültek a tömeges megbetegedés időszakával járó többletmunkára.

Újabb 5 idős beteg halt meg, ezzel 26-ra emelkedett a koronavírus járvány magyarországi halálos áldozatainak a száma. Már 623 igazolt esetet diagnosztizáltak és csaknem 11 ezren vannak hatósági házi karanténban. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta: a járvány halálos áldozatai között nincs egészségügyi dolgozó. Müller Cecília az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján megerősítette hogy valamennyi megyében található beteg vagy fertőzött. Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta ugyanakkor, hogy a hatósági házi karantént és kijárási korlátozás szabályait is egyre többen szegik meg.

Tovább bővült azoknak a cégeknek a köre, ahol szükség esetén honvédelmi irányító törzs segítheti a munkát, jelenleg már 180 stratégiai társaság szerepel a listán – mondta a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában kiemelte, hogy ezek közül 34 vállalat maga jelentkezett, és külföldi tulajdonú társaság is van köztük. Jelenleg 93 cégnél dolgozik honvédelmi irányító törzs. A miniszter elmondta: az a feladatuk, hogy összehangolják azokat a tevékenységeket, amik biztosítják a zökkenőmentes működést. Elmondta azt is, hogy 42 felajánlás is érkezett ezektől a vállalatoktól.

Újabb 31 kórház kap egyéni védőfelszereléseket, és új szállítmányok érkeznek ma és holnap is Budapestre - hangzott el az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa azt mondta: a kijelölt kórházak felkészültek a tömeges megbetegedés időszakával járó többletmunkára. Az Operatív Törzs pedig jóváhagyta az egészségügyi dolgozók átcsoportosításának protokollját is.

A hitelkártyákra és a munkáltatói kölcsönökre is vonatkozik a fizetési moratórium. A nemzeti bank fogyasztóvédelmi felügyelete közölte: a meghirdetett törlesztési stop minden március 18-ig folyósított hitel-, kölcsön- és lízingszerződésre automatikusan életbe lépett. A fogyasztónak jeleznie kell hitelezője felé, ha továbbra is vállalja a törlesztőrészlet megfizetését. Haladékot kapnak a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevők a bérleti díj fizetésére és a vételár részletfizetésre is.

Az Európai Bizottság felfüggeszti az áfa- és vámfizetési kötelezettséget az unión kívülről importált orvosi felszerelések és védőeszközök esetében. Az intézkedés 6 hónapig marad érvényben, maszkokra és védőfelszerelésekre, tesztekre, lélegeztetőgépekre és más orvostechnikai eszközökre vonatkozik. Az áfa- és vámmentességet a tagországok kérték.

A legsebezhetőbb országoknak szánt segítségnyújtás felgyorsítását sürgette az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell az uniós külügyminiszterek videókonferenciája után tartott azt mondta, a koronavírus-járvány legyőzése érdekében elengedhetetlen az összefogás az afrikai országokkal, ellenkező esetben problémájuk Európa problémájává válik.

Meghaladta a fertőzöttek száma az egymilliót, a halottaké az 55 ezret a világban. A Johns Hopkins egyetem honlapja szerint több mint 221 ezren meggyógyultak a betegségből. Olaszországban még mindig 700 felett van a járványban naponta elhunytak száma, amely február 21. óta elérte a 14 681-t. Spanyolországban második napja kilencszáz felett volt a halálos áldozatok száma. Az igazoltan fertőzött Boris Johnson brit kormányfő továbbra is karanténban marad, míg Angela Merkel kancellár, akinek minden tesztje negatív, elhagyta a házi karantént.

Nehéz pénzügyi helyzetbe került az ENSZ a koronavírus-járvány miatt, amely hatalmas kihívások elé állította a világszervezet műveleteit. A szervezet 711 millió dollár hátralékkal zárta a tavalyi évet, ami 34 százalékos növekedés 2018-hoz képest. A tagállamok is egyre kisebb arányban fizetnek hozzájárulást: tavaly 42 százalék érkezett be, míg a korábbi években 50 százalék körüli volt ez az arány.

A labdarúgók között a világon elsőként Cristiano Ronaldo lesz az, aki pályafutása alatt egymilliárd dollárt keres. A Business Insider című lap azt írta, hogy a Juventus portugál csatára azzal együtt lépi át az egymilliárdos határt még az idén, hogy a korona-vírus világjárvány miatt elfogadott kollektív bércsökkentés következtében az ő fizetése is kevesebb lett a torinói csapatnál.