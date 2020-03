Üres iskolák, újabb fertőzöttek, bezárkózó szomszédok – koronavírus-hírek percről percre

Kövesse élőben a kormányfő beszédét az InfoRádióban és az Infostarton is 11 órától.

2020.03.16. 09:18

Az Országgyűlés hétfőn kérdésekkel és azonnali kérdésekkel fejezi be aktuális ülését. A képviselők egyebek mellett a koronavírus-járvány kezelése ügyében is válaszokat várnak a kormánytól. Közben a Sajtóiroda új intézkedéseket vezetett be a járványügyi védekezés keretében.