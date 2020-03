Műszaki cikkekkel folytatódik a vásárlási láz

A veszélyhelyzet bejelentését követő időszakban soha nem látott módon megugrott az élelmiszer- és napicikk-áruházak forgalma. Ez a vásárlói, emberi oldalról érthető reakció volt, de mindenkit arra intettünk, hogy megfontoltan vásároljon, indokolatlan mértékben és céllal ne halmozzon fel, hiszen az élelmiszer-ellátás minden körülmények között biztosítható a jövőben is - hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Jelenleg azzal számolunk, hogy továbbra is lesznek a boltokban olyan polcok, cikkelemek, amelyek üresek lesznek, kifogynak,

mivel a gyakorlatban nagyon nehezen kiszámítható, hogy egy-egy áruházban éppen mi fog elfogyni nagyon gyorsan - mondta a főtitkár.

Tapasztalataik szerint előfordul, hogy arra sincs idő, hogy a raklapról a polcra helyezzenek egy-egy terméket.

Ugyanakkor ez nem jelent áruhiányt, pusztán arról van szó, hogy egyes boltokban egyes időszakokban a választék szűkül,

ahogy egy-egy cikkelem kifogy, amit eddig mindig sikerült pótolniuk a kereskedőknek és a gyártóknak is - hangsúlyozta Vámos György. Ennek van egy természetes időigénye is, hiszen nem mindegy, hogy ha van a raktárban, akkor csak onnan kell kihozni, vagy a logisztikai központból, esetleg a gyártótól megrendelni - mindegyiknek más az időigénye. Fel kell készülni a jövőben arra, hogy az áruutánpótlásban egy olyan időszak is beékelődhet, amikor pillanatnyilag, rövidebb ideig egy-egy árucikk nem lesz kapható egy áruházban, a másikban viszont lehet, hogy lesz belőle.

Minden az egészségügyi helyzet függvénye - mondta Vámos György azzal kapcsolatban, hogy a most felhalmozott élelmiszerek miatt később esetleg csökken a forgalom. Mint mondta, abban bíznak, hogy most már rengeteget vásároltak a családok - a többség azért megfontoltan számolt, nem mindenki spájzolt be -, és már csillapodik a felfutás.

A következő napokban kiegyensúlyozottabb időszak következik, de nyilván a szokásosnál nagyobb lesz a forgalom.

"Olyan illúziónk nincs, hogy visszaesnek a vásárlások, viszont abban bízunk, hogy a vásárlók megfontoltsága azért fog annyit jelenteni, hogy folyamatos lehet a továbbiakban is az áruutánpótlás. Ez a kereskedőkön és a gyártókon nem múlik" - tette hozzá Vámos György.

Az élelmiszer-kiskereskedelem megugrott forgalma mellett az egyéb iparcikkek szegmensében Vámos György szerint teljesen változó a kép. A műszaki cikkeknél nagy nyomást jelentett az új iskolarend bevezetése, illetve az, hogy sokan otthoni munkavégzést vállaltak, ez

megdobta az irodai munkával, iskolai képzéssel kapcsolatos termékek értékesítését: laptop, mobiltelefon, nyomtató volt a legkeresettebb.

Az várható, hogy a jövőben ezeknek továbbra is a szokásosnál nagyobb lesz az értékesítése, de fagyasztóládákból, konyhai eszközökből is többet vásároltak - tette hozzá Vámos György.

Ugyanakkor voltak olyan szegmensek, ahol valamelyest mérséklődött a forgalom, nem tartották olyan fontosnak a vásárlók.

"Nagyobb figyelmet fordítanak most a napi cikkekre és azokra a termékekre, amelyek számukra hosszabb távon egyfajta biztonságot jelentenek. Ez egy teljesen érthető fogyasztói magatartás"- tette hozzá Vámos György.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán