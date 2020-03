Koronavírus – Sorra figyelmeztetik az áruházláncok a vásárlóikat

Emlékezetes, a boltláncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség az InfoRádiót is arról tájékoztatta a napokban, hogy tartós áruhiányra nem kell számítani, a boltok legfeljebb nem tudják megfelelő gyorsasággal visszatölteni a kiürülő polcokat. A Napi.hu-nak az áruházláncok dolgozói is erről számoltak be.

Ezzel összhangban került kihelyezésre az egyik budapesti Aldiban egy tábla, amelyen a következőt üzeni a vásárlóknak: „Munkatársaink folyamatosan dolgoznak azon, hogy a termékek elérhetőségét háztartási mennyiségben biztosítani tudjuk.”

A gazdasági portál megjegyezi, a vastagon szedett rész arra utalhat, ha valaki egy-egy komolyabb tételt vásárol, akkor nem biztos, hogy jut másnak is.

Változás a Tescónál, Auchannál

A Tesco még szombaton közölte, hogy változtat az online rendelések menetrendjén. A boltlánc egyes, ritkábban vásárolt termékeknél szűkítette a kínálatot, a többi áruból pedig minden vásárlónak maximum 12 darabot vagy 12 csomagot szállít.

Az Auchan a megnövekedett élelmiszerrendelések miatt közölte: a helyettesítő termékek aránya is megnövekedhet és előfordulhat, hogy bizonyos terméktípusokból helyettesítő terméket sem tudnak szállítani.

Kérik továbbá, hogy a szokásostól lényegesen nagyobb megrendelések miatt a termékek átadásakor szíveskedjenek a vásárlók a futár kollégák kéréseit maradéktalanul betartani.

Az Auchan Magyarország hivatalos Facebook-oldalán egyébként az olvasható, hogy a vállalat valamennyi „időkapuja betelt”, ezért momentán nem lehetséges a házhoz rendelés véglegesítése újabb vásárlók számára.

