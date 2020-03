Bezár a Szépművészeti és a Nemzeti Múzeum

A gyűjtemények a kényszerű bezárás alatt aktívan kívánják megosztani a közönséggel digitális tartalmaikat. A Szépművészeti Múzeum közleménye szerint hétfőtől virtuálisan bejárható a Magyar Nemzeti Galéria Változatok a realizmusra - Munkácsytól Mednyánszkyig című kiállítása az intézmény honlapján, ahol már elérhető a Remekművek az oktatásban című oldal is.

A gyűjtemény fontos műveit bemutató felület a közoktatásban is jól hasznosítható történelem, magyar nyelv- és irodalom, valamint vizuális kultúra órákon. A Szépművészeti Múzeum oldalán is számos tematikus túra mutatja be a múzeum gyűjteményét.

Naprakész információkkal a Szépművészeti és az MNG oldalán szolgálnak.

Országszerte bezárnak a Nemzeti Múzeum tagintézményei

Március 17-től a Magyar Nemzeti Múzeum és tagintézményei (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Levéltár, Esztergomi Vármúzeum, Balassa Bálint Múzeum, Babits Mihály Emlékház, sárospataki Rákóczi Múzeum, visegrádi Mátyás Király Múzeum, vajai Vay Ádám Muzeális Gyűjtemény, nyírbátori Báthori István Múzeum, balassagyarmati Palóc Múzeum, Villa Romana Baláca – Római kori villagazdaság és romkert, vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhely) a járványügyi helyzetre való tekintettel határozatlan ideig zárva tartanak.

A kiállítások újra nyitásáról időben értesítik majd a közönséget - írták közleményükben, hozzátéve, hogy az érdeklődők addig is közösségi oldalaikon (Facebook, Instagram) és honlapjunkon tájékozódhat és élvezheti a folyamatosan bővülő digitális tartalmakat.

A múzeumi munka ugyanis nem áll le. "A következő hetekben rendszeresen frissítjük a közönség számára is izgalmas adatbázisainkat (museumap, monguz, mnm régészet), valamint olyan új megoldásokat keresünk és osztunk meg, amelyekkel az online oktatást színesebbé és változatosabbá tehetjük" - írták.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi