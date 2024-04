Megvan a Liverpool új edzője

A holland Arne Slot lesz a Liverpool edzője a nyártól - írja a 24.hu.

A 45 éves Slot jelenleg a Feyenoord edzője, de sajtójelentések szerint Liverpool kivásárolja a szerződéséből. Az angol klub első ajánlata 9 millió euróról szólt, azt még visszadobta a Feyenoord, de mostanra sikerült megállapodniuk a feleknek.

„A döntésem egyértelmű, a Liverpool következő edzője szeretnék lenni” – nyilatkozta Slot, aki a megállapodás előtt úgy fogalmazott, óriási lépés lenne a karrierjében, ha klubja elengedné a Liverpoolhoz.

#LFC will pay £9.4M to Feyenoord to release Arne Slot from his contract. Slot will complete the season & leave shortly after



Slot has already made contact with some players at Liverpool, including Gakpo, Van Dijk & Gravenberch, with the players excited to work with him pic.twitter.com/NNERfqsKaF