Vesztegzár alatt Csehország, 21 településen se ki, se be

A koronavírus terjedése legalább egy hétre megbénítja az életet egész Csehországban. Hatórás kormánytárgyalás után Andrej Babiš miniszterelnök bejelentette:

március 24-ig tilos a személyek szabad mozgása egész Csehország területén.

A rend fenntartása érdekében a cseh kormány igénybe veszi a rendőrséget, a katonaságot és a tűzoltóságot. A cseh higiénikusok hétfő reggel teljesen lezártak 21 települést az Olmützi kerületben, hogy elejét vegyék a COVID-19 terjedésének. A több tízezer lakost magába foglaló észak-morvaországi térségbe vezető utakat rendőrök őrzik. Csehországban ez az első eset, hogy egy nagyobb összefüggő térséget zártak le a hatóságok a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

18 kisvárosból és 3 faluból nem léphet ki senki, be sem engednek senkit.

Adam Vojtěch egészségügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy a fertőzöttek több mint ezer személlyel voltak kapcsolatban. A fertőzöttek és a velük érintkező személyek kötelezően 14 napos házi karanténba kerültek. A lezárt térségben tilos a települések közötti kapcsolat is.

A cseh lakosság mozgását hétfő óta a kormány által elrendelt országos vesztegzár is korlátozza. A rendelet szerint az emberek nem hagyhatják el lakásukat, és nem tartózkodhatnak közterületen, ami alól kivételt képez egyebek mellett, ha munkába vagy orvoshoz mennek, valamint élelmiszereket, gyógyszereket, tisztálkodószereket vásárolnak be. További kivételt képez a közeli személyekről való gondoskodás is. A rendelet betartását a hatóságok ellenőrzik.

A munkáltatókat megértésre és megfelelő munkavégzési formák bevezetésre szólítja fel a kormány. Távmunkát, fizetett szabadságot, és más, a kollektív szerződésbe foglalt munkaügyi lehetőségek alkalmazását sürgette Andrej Babiš. A kormány a hivatalok nyitvatartási idejét hétfőre és szerdára, s csupán napi három órára korlátozta. Elrendelték, hogy a kerületek és városok jelöljenek ki iskolai objektumokat, amelyekben a biztonsági testületek, városi rendőrök és egészségügyi alkalmazottak gyermekeire felügyelnek.

Hétfő reggel Csehországban a hivatalos jelentés szerint 298 fertőzést mutattak ki. A laboratóriumi vizsgálatoknak mintegy 4500 személy vetette alá magát.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek