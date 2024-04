Eldurvult a Gáza-párti tiltakozás az amerikai egyetemeken, már rendőröket kellett bevetni – videók

1970. május 4-én az ohiói Nemzeti Gárda négy diákot agyonlőtt és kilencet megsebesített a vietnámi háború ellen a Kent állami egyetemen tüntető tömeg elleni fellépésben.

A Gáza-párti és Izrael-ellenes tüntetések az amerikai campusokon egyre inkább kezdik felidézni a 70-es évek eseményeit. Viszont van egy csavar: a diákok egy része – a zsidó származásúak, bár vannak köztük tüntetők is – egyre inkább fenyegetve érzik magukat társaik által.

A különböző amerikai rendőri erők a héten történt összecsapások után több, mint 500 diákot vettek őrizetbe.

A diákok üzenete egyszerű: egyetemeiknek nem lehet semmilyen gazdasági kapcsolata Izraellel, olyan cégekkel, amelyek izraeli cégekkel üzletelnek vagy amelyek támogatják a gázai háborút.

Ez a követelés a már hosszú évek óta létező és Izrael kulturális, tudományos és egyéb bojkottjáért kampányoló BDM (Boycott, Divestment and Sanctions – Bojkott, Befektetések felszámolása és Szankciók) nevű mozgalomból nőtt ki, amely a palesztinok kezelése miatt akar bojkottot Izrael ellen.

Egyes amerikai egyetemeken még egyéb, konkrét követelések is elhangzottak, írta a Sky News:

Sok amerikai egyetemen a diákok azt mondják: nem világos számukra, milyen kapcsolata van intézményüknek Izraellel. Közben a nagy pénzalapokkal rendelkező egyetemek kiterjedt befektetési portfólióval rendelkeznek és ezért nem könnyű nyomon követni, milyen kezeken megy át a pénzük.

Tudósítók azt is megjegyzik, hogy bár az amerikai egyetemeknek nyilvánosságra kell hozniuk az ajándékokat, adományokat és szerződéseket, Washington szerint ezt csak az esetek kis részében teszik meg. Körülbelül száz olyan amerikai egyetem van, amely az elmúlt húsz évben deklarálta, hogy adományokat vagy megrendeléseket kapott Izraeltől, 375 millió dollár értékben.

A diákok leggyakoribb jelmondata: Szabad Palesztinát! Az azonban nem világos, hogy a „folyótól a tengerig” rigmus ismeretében, milyen területet értenek Palesztina alatt. Izrael támogatói szerint a mai Izraelt is, azaz valójában egy iszlám kultúrájú arab államért tüntetnek, amely a zsidó állam helyébe lépne.

(Közben az október 7-i vérengzést végrehajtó Hamász már az Izrael által 1967-ben elfoglalt területek visszaadásával és a kétállami megoldással is megelégedne – ez viszont a telepesszavazatokkal megtámogatott izraeli jobboldal számára elfogadhatatlan.)

Sok diák szerint Izrael népirtást folytat Gázában – azaz szándékosan és célzottan a palesztinok mint nép ellen lép fel. Az Izrael elleni tüntetést megkönnyíti, hogy a diákok szélsőbalos magja „fehér gyarmatosítónak” látja az izraelieket, akik egy illegitim államot hoztak létre és akik ellen jogos a felszabadító háború.

Az amerikai campusokon április 17. után harapóztak el a tüntetések, azt követően, hogy a New York-i Columbia Egyetem diákjai sátorokat állítottak fel és azt követelték: az egyetem vonja vissza befektetéseit „az olyan cégektől, amelyek az izraeli apartheidből profitálnak”.

Elea Sun, a palesztinbarát diáktüntetők magjának egyik tagja a Sky-nak elmondta, hogy már hónapok óta dolgoztak a stratégián, de a mostani tüntetések egy része spontán robbant ki.

– mondta.

Ebben a rendőrség akaratlanul is asszisztált, mert amikor április 18-án fel akarta számolni a Columbián a sátortábort és őrizetbe vett 108 diákot, akkor az feltüzelte az ország más részein tüntető tanulókat.

Az egyetemen kedden megjelenő Mike Johnson republikánus kongresszusi házelnököt kifütyülték, és megpróbálták túlkiabálni különböző rigmusok ismétlésével. Ő viszont – más republikánus képviselőkkel együtt – azt követelte, hogy mondjon le az egyetem elnöke, Nemat Shafik, amiért nem számolta fel a sátortábort és nem garantálja a zsidó diákok biztonságát.

University of Texas students chanting :

“You don’t scare us” and “Get off our campus” to state troopers sent by Gov#Texas #Gaza #ColumbiaUniversity #IsraeliNewNazism pic.twitter.com/akhbJZqQUG