Egy újabb orosz-ukrán megállapodás nélkül is biztosítottnak tartja Magyarország gázellátását a külügyminiszter - a nap hírei

Egy újabb orosz-ukrán megállapodás nélkül is biztosítottnak tartja Magyarország gázellátását 2020-ra a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a szerb energetikai miniszterrel tartott tapolcai tárgyalás után közölte: jelenleg 85 százalékos, őszre viszont 100 százalékos lesz a magyar gáztárolók töltöttsége. Hozzátette: az Aleksandar Anticcsal kötött megállapodás értelmében Szerbia gázellátása is biztosított lesz a következő évben Magyarországon keresztül.

Többlettel zárta a második negyedévet a költségvetés. A jegybank adatai szerint az államháztartás finanszírozási oldalról számított nettó pénzügyi megtakarítása 120 milliárd forintot, a negyedéves GDP 1,1 százalékát tette ki. Az államháztartás névértéken számításba vett konszolidált bruttó adóssága június végén a bruttó nemzeti össztermék 67 százaléka volt.

Több pénzt szeretne a fővárosnak a forrásmegosztásnál a főpolgármester. Tarlós István a közmédiában arról beszélt, hogy vezetése idején a főváros működését sikerült stabilizálni. Példaként a BKV-t említette, amelynek üzemi eredménye évek óta pozitív, és szavai szerint az államit meghaladó béremelést is sikerült a cégnél biztosítani. Közölte: a jövőben nagyobb energiát szeretne fordítani a környezetvédelmi, klímavédelmi kérdésekre, valamint a hajléktalanprobléma kezelésére.

A 16. kerületet hosszában kettévágó HÉV-vonalat is kéreg alá vinné Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt. A politikus Mátyásföldön azt mondta: ezzel javulna az ott élők és az agglomerációból érkezők közlekedése. Úgy vélte: nagyban nehezíti a városon belüli HÉV-közlekedés korszerűsítését, hogy a főváros hozzájárult a HÉV-vonalak államosításához.

Költségvetési csalás miatt vádat emeltek Simonka György fideszes politikus és 32 társa ellen a Fővárosi Törvényszéken. A Központi Nyomozó Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot, amely szerint az érintettek uniós és hazai támogatásokat próbáltak jogellenesen megszerezni. Az okozott kár eléri a 1,4 milliárd forintot.

Összesen 187 lakást érintett a hétfői Soroksári úti tűz, amelyben 2500 négyzetméter tetőszerkezet égett porrá. Bácskai János, Ferencváros polgármestere az InfoRádiónak elmondta, hogy a lakókat csak egy éjszakára engedték vissza a lakásokba. Hozzátette: úgy tűnik, hogy az idegenkezűség kizárható.

Horvátországban újabb privatizációba kezd az állam azért, hogy mielőbb bevezethesse az eurót. Zágráb július elején kérte felvételét az európai árfolyam-mechanizmusba, és 2024-re tervezi a közös uniós valuta bevezetését. Az euróövezeti elvárások között szerepel az is, hogy fel kell gyorsítani azoknak a stratégiailag nem jelentős vállalatok magánosítását.

A brit kormányfő szerint léteznek alternatív lehetőségek az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldás helyett, és ezeket London rövidesen be is mutatja. Boris Johnson a német kancellárral folytatott berlini megbeszélése előtt megerősítette kormánya álláspontját, miszerint a tartalék megállapodásról szóló részt törölni kell az unióval kötött Brexit-megállapodásból. Angela Merkel maga is lehetségesnek nevezett más megoldást az ír-északír határ igazgatásának kérdésére.

Megállapodott az Északi Áramlat-2 földgázvezeték építésében való együttműködésről az orosz és a német külügyminiszter. Szergej Lavrov Moszkvában fogadta Heiko Maast, ami után hangsúlyozta: minkét ország érdekelt a közös nagy gazdasági projektek megvalósításában. A német külügyminiszter az ukrajnai válsággal kapcsolatban sürgette, hogy a további áldozatok elkerülésére az orosz és az ukrán külügyminiszter mielőbb találkozzon egymással.

Lemondta dániai látogatását az amerikai elnök, miután a koppenhágai kormány és Grönland vezetése is elutasította a sziget eladását az Egyesült Államoknak. Donald Trump a napokban többször is felvetette Grönland megvásárlását. Mette Frederiksen dán kormányfő reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök felvetése nem komoly.

Nepálban januártól betiltják az eldobható műanyagok használatát a Mount Everest-régióban, hogy csökkentsék a hegymászók által hátrahagyott szemetet. A hegycsúcshoz évente több tízezer turista érkezik. A helyi hatóságok a közelmúltban 11 tonna szemetet hoztak le a Mount Everestről.