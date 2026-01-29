ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Szétszóródott és kigyulladt gázpalackok miatt bénult meg az M6-os

Infostart / MTI

Mindkét irányban lezárták az M6-os autópályát csütörtök délután Besnyő térségében, mert egy gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó balesetet szenvedett a Fácános pihenőhelynél – közölte a katasztrófavédelem.

A gázpalackokat szállító teherautó a sztráda Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán. A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt – írták.

A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltói oltják, hűtik a palackokat, a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze egy palackot már kilőtt.

Az autópálya forgalmát a 40-es kilométernél mindkét irányban megállították, a határ felé a 34-es jelű Ercsi csomópontnál, Budapest felé pedig a 45-ös jelű Besnyő csomópontnál rendőri irányítás mellett kiterelik a forgalmat a 6-os főútra.

A katasztrófavédelem arra figyelmeztetett, hogy elhúzódó munkálatokra kell számítani az M6-oson.

Az Útinform azt közölte: a Fácános pihenőhelynél több jármű karambolozott. A Budapest felé vezető oldalon a baleset mögött rekedt járműveket rendőri segítséggel megfordítják, és a legközelebbi csomóponthoz, a kitereléshez irányítják.

