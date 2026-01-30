Heroikus küzdelmet folytattak a tűzoltók a gázpalackokkal az M6-oson – videó

Mint arról az Infostart is beszámolt, csütörtökön mindkét irányban le kellett zárni az M6-os autópályát, ugyanis egy pótkocsis teherautó balesete következtében ipari gázpalackok szóródtak szét az úton és mellette.

A gázpalackokat szállító teherautó a sztráda Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán. A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával 8 település tűzoltói oltották, hűtötték a palackokat, a Terrorelhárítási Központ (TEK) mesterlövésze tizenhármat lőtt ki közülük.

Később a feltorlódott kamionokat a főváros felé vezető oldalon elengedték, majd a sáros burkolat megtisztításáig, valamint a helyszínelés ideje alatt ismét pályazár volt életben. Körülbelül 6 órára volt szükség, hogy kiégessék az utolsó gázpalackot is, eközben a szakemberek folyamatosan ellenőrizték a hőmérsékletüket hőkamera segítségével. A káreset felszámolásában 47 hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltó vett részt 16 járművel.

A Katasztrófavédelem egy hosszú, de izgalmakkal teli videós összefoglalót is közzétett az esetről: