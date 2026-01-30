ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.63
usd:
319.82
bux:
129617.57
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gázpalackok sorakoznak egy kalodában egy telephelyen.
Nyitókép: Pixabay

Heroikus küzdelmet folytattak a tűzoltók a gázpalackokkal az M6-oson – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az autópályát teljes szélességében le kellett zárni a baleset miatt, mivel lángoló gázpalackok hevertek a földön.

Mint arról az Infostart is beszámolt, csütörtökön mindkét irányban le kellett zárni az M6-os autópályát, ugyanis egy pótkocsis teherautó balesete következtében ipari gázpalackok szóródtak szét az úton és mellette.

A gázpalackokat szállító teherautó a sztráda Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán. A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával 8 település tűzoltói oltották, hűtötték a palackokat, a Terrorelhárítási Központ (TEK) mesterlövésze tizenhármat lőtt ki közülük.

Később a feltorlódott kamionokat a főváros felé vezető oldalon elengedték, majd a sáros burkolat megtisztításáig, valamint a helyszínelés ideje alatt ismét pályazár volt életben. Körülbelül 6 órára volt szükség, hogy kiégessék az utolsó gázpalackot is, eközben a szakemberek folyamatosan ellenőrizték a hőmérsékletüket hőkamera segítségével. A káreset felszámolásában 47 hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltó vett részt 16 járművel.

A Katasztrófavédelem egy hosszú, de izgalmakkal teli videós összefoglalót is közzétett az esetről:

Kezdőlap    Belföld    Heroikus küzdelmet folytattak a tűzoltók a gázpalackokkal az M6-oson – videó

baleset

tűz

katasztrófavédelem

tűzoltók

autópálya

teherautó

gázpalack

robbanásveszély

m6-os

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felpörgeti a katonai kiadásokat a NATO-tagállam: még új adót is kivetne emiatt a leendő kormány

Felpörgeti a katonai kiadásokat a NATO-tagállam: még új adót is kivetne emiatt a leendő kormány

Az alakuló holland kormány pótadót vetne ki a jövedelemadóra és a társasági adóra, hogy évente mintegy 5 milliárd euró többletbevételhez jusson a védelmi kiadások növelésére – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bejelentést tett Donald Trump: új embert nevezett ki a jegybank élére

Nagy bejelentést tett Donald Trump: új embert nevezett ki a jegybank élére

Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump nominates Federal Reserve critic Kevin Warsh to run US central bank

Trump nominates Federal Reserve critic Kevin Warsh to run US central bank

Jerome Powell's term as Federal Reserve chairman will end in May - the bank has been under political pressure from the White House about how it sets interest rates.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 16:25
Jön a újabb havazás, már térkép is készült róla
2026. január 30. 15:50
Az ügyészség letartóztattatná Dunaújváros DK-s alpolgármesterét
×
×
×
×