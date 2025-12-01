ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images/Emanuel M Schwermer
Nyitókép: Getty Images/Emanuel M Schwermer

Nőttön nő az autók száma

Infostart / MTI

A vizsgált szegmensekben így 151 224 új járművet számlált az év első tizenegy hónapjában, amely 4,2 százalékos növekedés 2024-hez képest.

Novemberben 10 754 új személygépkocsi került forgalomba, ami 1 százalékkal több, mint 2024 azonos hónapjában, a 2023-as értékhez képest pedig kiugró, 29,4 százalékos a növekedés - közölte a Használtautó.hu hirdetési portál hétfőn a Carinfo adatai alapján.

A kishaszonjárművek szegmensében novemberben 2175 darab új járművet helyeztek forgalomba, ami ugyan 7,2 százalékos csökkenés tavalyhoz mérten, de még így is 8,8 százalékkal több, mint a 2023-as érték - írták a közleményben.

Hozzátették, a buszoknál kiugró a növekedés, 162 új busz kapott rendszámot, ami 2024-hez képest 980 százalékos növekedés, miután tavaly mindössze 15 darab került forgalomba, és 2023-hoz képest is jelentős, 84,1 százalékos az emelkedés. Nagyhaszonjárműből 517 darab került az utakra, ami ugyan 83,3 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest, de 14,7 százalékkal kevesebb, mint két éve.

A motorkerékpárok iránti kereslet novemberben mérséklődött, 405 darab kapott rendszámot, ami 21,4 százalékos visszaesés 2024-hez képest, ugyanakkor 30,6 százalékkal több, mint 2023 novemberében - ismertették.

A tájékoztatás szerint a vizsgált járműkategóriákat tekintve novemberben összesen 14 013 új járművet helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 1,5 százalékos növekedés 2024-hez viszonyítva, és 23,9 százalékkal magasabb a 2023-as eredménynél.

A közleményben kitértek arra, hogy az év első tizenegy hónapját vizsgálva továbbra is jelentős növekedés látszik az új személyautók piacán. 117 510 új személygépkocsi került forgalomba 2025 januárja és novembere között, ami 7,1 százalékkal több, mint a 2024-es időszakban, és 17,8 százalékkal haladja meg a 2023-as értéket.

Sorolták, a kishaszonjárművek esetében a kumulált adat 21 238 darab, ami 6,4 százalékos csökkenés 2024-hez képest, viszont 11,1 százalékos növekedés a 2023-as bázishoz mérten. Összesen 784 új busz került forgalomba, ami 97 százalékos növekedés 2024-hez képest. A nagyhaszonjárművek közül 4611 darab jármű került rendszámhoz, ami 5,4 százalékos csökkenés a tavalyi időszakhoz képest, és közel 20 százalékos visszaesés a 2023-as adatokhoz viszonyítva. 7081 motor találta meg új gazdáját január-novemberben, ami 4,9 százalékkal kevesebb, mint tavaly, ugyanakkor 11,5 százalékkal magasabb, mint 2023-ban.

