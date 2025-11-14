ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.59
usd:
330.95
bux:
107915.89
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kék sziréna a sötétben
Nyitókép: Pixabay

A balatoni gyorshajtás elrobogott a vádemelésig – videó

Infostart

A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt azzal a fiatal férfival szemben, aki a vád szerint azért okozott balesetet, mert jelentősen túllépte a megengedett sebességhatárt és nem tartotta be a követési távolságot.

A vád lényege szerint a vádlott 2023 augusztusában Sóstó irányából közlekedett a 7-es főúton Siófok felé három utasáva,l legalább 148 km/óra sebességgel, amikor az előtte haladók lassítani kezdtek.

A terhelt a jelentős sebességtúllépés mellett a biztonságos követési távolságot sem tartotta. Fékezése ellenére érintőlegesen az előtte lassító és sávváltásra készülő jármű hátsó részének, majd frontálisan a másik sávban vele szemben közlekedő autó elejének ütközött.

A balesetben ketten súlyosan sérültek, a járművekben jelentős anyagi kár keletkezett.

Az ügyészség a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés büntetést és közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott a fiatal férfival szemben.

A videón a közterületi kamera által rögzített baleset látható:

Kezdőlap    Autó    A balatoni gyorshajtás elrobogott a vádemelésig – videó

baleset

kaposvár

ügyészség

gyorshajtás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Ambrus: a mostani helyzet „úri szabóság, hozott anyagból” dolgozunk
Aréna

Kiss Ambrus: a mostani helyzet „úri szabóság, hozott anyagból” dolgozunk
A Fővárosi Ítélőtábla döntése szerint harminc napon belül főpolgármester-helyettest kell választania a Fővárosi Közgyűlésnek. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, mivel nincs klasszikus értelemben vett koalíciós többség, nehéz lesz olyan személyt találni, aki 17 támogató szavazatot kap majd. Hozzátette: olyan személyi ügyről van szó, amiben a főpolgármester saját hatáskörében, egyénileg terjesztheti elő a jelöltjét.
 

Hónapokon belül láthatóvá válik, mit szeretne Rákosrendezőn a főváros

Kiss Ambrus a főváros pénzügyeiről: két forgatókönyv van az év végéig

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Az írek dublini győzelmével nyílttá vált a helyzet matematikailag a labdarúgó-világbajnoki selejtezős csoportban, a magyar csapat még nem biztosan pótselejtezős, de akár első is lehet, tehát egyenes ágon is kijuthat a vb-re. És ki is eshet. Portugália verte Magyarországot, Magyarország verte Örményországot, Örményország Írországot, Írország pedig Portugáliát. Mutatjuk a lehetőségek hálóját!
 

Háborog Cristiano Ronaldo piros lapja miatt a portugál szövetségi kapitány – videó

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Nem csitul az Enerhoatom körüli korrupciós botrány Ukrajnában, két miniszter és egy elnöki tanácsadó távozása után most a védelmi minisztériumnál kutakodnak a NABU emberei. Keleten az oroszok megindultak: nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez. Az éjjel súlyos dróntámadás érte Oroszországot és az ukrán fővárost. Az orosz hadsereg a nap folyamán bejelentette Oresztopil és Rih elfoglalását. Mindeközben az orosz-ukrán határon Észak-Korea katonái dolgoznak Kurszk régió aknamentesítésén. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek

Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek

Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 08:53
Képeken a 62-esen történt csúnya baleset
2025. november 14. 06:25
Tél tábornok a tankolókra támad
×
×
×
×