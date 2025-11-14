A balatoni gyorshajtás elrobogott a vádemelésig – videó

A vád lényege szerint a vádlott 2023 augusztusában Sóstó irányából közlekedett a 7-es főúton Siófok felé három utasáva,l legalább 148 km/óra sebességgel, amikor az előtte haladók lassítani kezdtek.

A terhelt a jelentős sebességtúllépés mellett a biztonságos követési távolságot sem tartotta. Fékezése ellenére érintőlegesen az előtte lassító és sávváltásra készülő jármű hátsó részének, majd frontálisan a másik sávban vele szemben közlekedő autó elejének ütközött.

A balesetben ketten súlyosan sérültek, a járművekben jelentős anyagi kár keletkezett.

Az ügyészség a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés büntetést és közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott a fiatal férfival szemben.

A videón a közterületi kamera által rögzített baleset látható: