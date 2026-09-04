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Két, egymással szemben lévő ökölbe szorított kéz, ami a lengyel és orosz ellentétet szimbolizálja.
Nyitókép: Getty Images/Eblis

A lengyelek korlátoznák az orosz diplomaták mozgását egész Európában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország továbbra is az egyik legsúlyosabb biztonsági fenyegetést jelenti Európa és az egész nemzetközi rendszer számára. A politikus ezért az orosz diplomaták mozgásának korlátozását és az orosz állampolgárok számára kiadott vízumok számának csökkentését sürgette. A diplomáciai vezető úgy véli, hogy az EU-ban dolgozó több mint kétezer orosz diplomata legalább 40 százaléka kémkedik Moszkvának.

Radosław Sikorski a Weimari háromszög – vagyis Lengyelország, Németország és Franciaország együttműködési fóruma – létrejöttének 35. évfordulóján tartott rendezvényen arról beszélt, hogy Moszkva célja az európai biztonsági struktúra tartós felszámolása, és egy dominanciára épülő nemzetközi rendszer kialakítása. Szerinte ezért Ukrajna szuverenitásának védelme egyben Európa biztonságának egyik feltétele is.

A lengyel külügyminiszter úgy becsüli, hogy az Európai Unióban több mint kétezer orosz diplomata dolgozik, és legalább 40 százalékuk olyan tevékenységet folytat, amely szerinte nem egyeztethető össze diplomáciai státuszával. Állítása szerint közülük sokan egy olyan kémhálózat működését segítik, amely európai országokban elkövetett terror- és szabotázsakciókhoz kapcsolódik.

Sikorski szerint Lengyelország az elmúlt időszakban az orosz támadások és szabotázsakciók miatt fokozatosan bezárta az orosz konzulátusokat. Mint fogalmazott, már elfogytak a bezárható konzulátusok, ezért most más eszközökre van szükség. Azt javasolja, hogy az uniós tagállamok korlátozzák az orosz diplomaták szabad mozgását, szigorítsák az orosz állampolgárok beutazását, és követeljenek biometrikus útlevelet. Emellett nem engedné be azokat a volt orosz katonákat sem, akik Ukrajnában harcoltak.

Közben a lengyel külügyminisztérium csütörtökön bekérette Oroszország varsói nagykövetét, Georgij Mihnót. Varsó ezzel tiltakozását akarja kifejezni Moszkva agresszív lépéseinek eszkalációja miatt. A lengyel külügyminisztérium szerint a lépés egyben szolidaritás Németországgal.

Berlin ugyanis a héten egy vizsgálat eredményére hivatkozva közölte, hogy Oroszország felelős a múlt hónapban a lipcsei repülőtér ellen drónokkal megkísérelt támadásért. A német kormány válaszul bezáratta az orosz főkonzulátust Bonnban, valamint az úgynevezett Orosz Házat Berlinben.

Lengyelországban eközben az elmúlt napokban több, a repülőgépiparhoz és dróngyártáshoz kapcsolódó üzem is kigyulladt. Donald Tusk miniszterelnök szerint a Skarżysko-Kamienna-i esetnél egyértelmű bizonyítékok utalnak szándékos gyújtogatásra, vagyis szabotázsra. A lublini tűzesetnél egyelőre nincs ilyen bizonyíték, de a gyártás jellege miatt ott sem zárják ki ezt a lehetőséget.

Tusk szerint Oroszország egész térségben fokozza eszkalációs tevékenységét, és arra figyelmeztetett, hogy a hasonló eseteknek várhatóan nincs vége. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter pedig fokozott éberségre szólított fel. Szerinte az Oroszországban szeptember 18. és 20. között esedékes Állami Duma-választás előtt további provokációkra és eszkalációra is lehet számítani. A lengyel lakosságot arra kérte, hogy minden gyanús esetet jelentsen a biztonsági szerveknek.

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