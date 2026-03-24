2026. március 27. péntek Hajnalka
David star at blue sky - Orthodox sign as the interweaving of barbed wire. Concept for anti-Semitism, jewish memory day.Six-pointed Star of barbed wire symbol of the suffering of the Jewish people
Nyitókép: stokio / Getty Images

London: még üldözik az antiszemita támadókat

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
A londoni rendőrség egyelőre nem kezeli terrorcselekményként, hogy hétfőn ismeretlenek felgyújtották egy zsidó önkéntes szervezet mentőit. A gáztartályok robbanása nyomán betörtek a közeli lakások ablakai. Közösségi vezetők szerint mindez a szigetországban feléledt antiszemitizmus újabb bizonyítéka.

Golders Green negyed, London északi részén közismert arról, hogy nagy számban élnek ott ortodox zsidók. Az elmúlt hetekben azonban azért is volt a híradásokban, mert a néhai iráni sah és esetenként Izrael zászlóját lengető, iráni emigránsok tartottak szimpátiatüntetést az Irán ellen indított háború nyomán.

Hétfő hajnalban – a térfigyelő kamerák felvételei szerint – három, fekete ruhás alak settenkedett a Hatzola zsidó önkéntes szervezet mentőautói mögé. Az egyiknél egy kanna vagy vödör volt. A kocsik, melyek egy zsinagóga és lakóházak között álltak, gyorsan lángra lobbantak, a trió pedig elfutott. Hajnali fél kettő után a lakosok arra ébredtek, hogy

felrobbantak a mentőkben tárolt oxigénpalackok és betörtek a közeli lakások ablakai.

Az emberek ijedten kitódultak az utcákra és az incidens sokkolta, de nem lepte meg a környék lakóit, ahol az emberek fele zsidónak vallja magát. Az egyik helyi zsinagóga illetékese szerint már hetekkel korábban láttak „felderítő tevékenységet” végző személyeket, aminek nyomán fokozták a védelmet. Ennek ellenére a támadók bejutottak és a tűzoltók még további két órán át küzdöttek, mire biztonságossá tették a környéket.

Az elkövetőket keddig nem sikerült elfogni és a rendőrség nem terror, hanem gyűlölet-bűncselekmény ügyében nyomoz – bár Sir Mark Rowley londoni rendőrfőkapitány közölte: „potenciális iráni állami szálakat” is ellenőriznek. Hozzátette: korai még következtetéseket levonni, de „aggasztó, hogy az elmúlt években milyen gyorsan nőttek az iráni államhoz kötődő fenyegetések”.

Shabana Mahmood – amúgy muszlim hátterű - brit belügyminiszter közölte: „ne legyen kétségük az elkövetőknek, üldözni fogjuk őket és szembesítjük majd gonosz bűntettük következményeivel”. Parlamenti felszólalásában Mahmood elismerte, hogy megnőtt az antiszemitizmus az országban. A zsidó közösséghez fordulva pedig azt mondta: „veletek vagyunk, mindent megteszünk, hogy megvédjünk benneteket és töretlenül harcolunk, hogy megszabadítsuk társadalmunkat az antiszemitizmustól”.

Amire a brit zsidóság képviselői és a kommentátorok szkeptikusan reagálnak.

A Munkáspártot a jobboldali kommentátorok körében azzal vádolják, hogy a radikális muszlim szavazók miatt nem képes szembeszállni a zsidók elleni gyűlölettel. A baloldali kommentátorok „társadalmi-igazságosság-kampányának egyik fő eleme viszont a muszlimok elleni gyűlölet és Gáza, ahol aktivistáik szerint Izrael népírtást folytatott.

A hétfői támadást egy eddig ismeretlen és közelmúltban létrejött, furcsa nevű szervezet, a Jobb Kéz Népének Iszlám Mozgalma vállalta magára, amely a közelmúltban Hollandiában, Belgiumban és Görögországban hajtott végre hasonló akciókat. Egyes helyi zsidó lakosok azt mondták a Hárec izraeli lapnak, hogy „5-10-20” éven belül kivándorolnak.

Az iráni háború miatt a piacokra nehezedő árnyomás különösen erős lehet a feltörekvő országokban és Magyarországon is – állapította meg két nagy nemzetközi elemzőház. A Portfolio elemzője azt mondta: mindez azt vetíti előre, hogy ha az iráni konfliktusnak nincs gyors megoldása, visszatérhet a drágulási spirál.
 

Kritikus szintet ért el a Deborah-ciklon okozta szolgáltatáskiesés Vas vármegye székhelyén; Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatása szerint 8000 szombathelyi lakásban szünetel a távhőszolgáltatás.
 

Másfél éven belül másodszor talált a Mol Pakisztán által vezetett közös vállalat jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban. A Bilitang-1 elnevezésű kút Pakisztán Khyber Pakhtunkhwa tartományában, Kohat körzetében található és a tesztek során napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gázt termel - derül ki a Mol közleményéből. A Mol részesedése a kitermelt mennyiség 8,4%-a, amely nagyságrendileg 400 hordó egyenértéket ad hozzá a Mol-csoport termeléséhez.

Ítéletidő tombol Nyugat-Magyarországon: a viharos szél és a zord körülmények miatt több ezer szombathelyi lakásban szünetel a fűtés, és a lakók a hidegben kénytelenek tartózkodni otthonaikban.

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

