A mesterséges intelligenciát imitáló digitális koncepció.
Nyitókép: Getty Images/Lemon_tm

„Kína fogja megnyerni a MI-versenyt” – nem akárki mondja

Infostart / MTI

Kína meg fogja előzni az Egyesült Államokat a mesterséges intelligencia (MI) versenyében Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint – írta a Financial Times.

„Kína fogja megnyerni a MI-versenyt” – mondta Huang a Financial Times lapnak a „Future of AI Summit” (a MI jövője) konferenciája szünetében.

„Ahogy már régóta mondom, Kína csak nanoszekundumokkal van lemaradva Amerikától a MI terén” – írta Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerdán késő este az X-en közzétett nyilatkozatában. „Elengedhetetlen, hogy Amerika előnyre tegyen szert és megnyerje a fejlesztőket világszerte” – jegyezte meg.

Az mesterséges intelligencia chipek terén piacvezető cég vezére még októberben azt mondta, hogy az Egyesült Államok megnyerheti a MI-versenyt, ha a világ, beleértve Kína hatalmas fejlesztői bázisát is, Nvidia rendszereken fut. Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a kínai kormány kizárta a piacról.

Kína hozzáférése a fejlett mesterséges intelligencia chipekhez, különösen az Nvidia – a világ legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata – által gyártottakhoz, továbbra is gyújtópontja az Egyesült Államokkal folytatott technológiai versengésnek, mivel mindkét ország a csúcstechnológiás számítástechnika és a mesterséges intelligencia terén törekszik a fölényre.

„Azt akarjuk, hogy Amerika nyerje meg ezt a mesterséges intelligencia versenyt. Ez nem kétséges” – mondta Huang a múlt hónapban Washingtonban tartott Nvidia fejlesztői konferencián.

„Azt akarjuk, hogy a világ az amerikai technológiai alapokra épüljön. Teljesen így van. De Kínában is jelen kell lennünk, hogy megnyerjük a fejlesztőiket. Egy olyan politika, amely miatt Amerika a világ mesterséges intelligencia fejlesztőinek felét elveszíti, hosszú távon nem előnyös, inkább árt nekünk” – tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap sugárzott interjújában kijelentette, hogy az Nvidia legfejlettebb Blackwell chipjeit kizárólag amerikai cégek számára kell fenntartani. Trump hozzátette, hogy Washington engedélyezné Kínának az Nvidia-val való együttműködést, de „nem a legfejlettebb” félvezetők terén.

