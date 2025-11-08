Átkutatná felhasználói telefonját a Tinder – ez az oka

Átfésülné a galériáját a Tinder, hogy az AI segítségével a fotói alapján találjon jobb párokat – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu.

Az applikációt üzemeltető Match Group közlése szerint a Chemistry (Kémia) elnevezésű funkció elsőre szokatlannak tűnhet, és valószínűleg sokan idegenkedni is fognak tőle, hogy az alkalmazás szabadon kutakodjon a készülékben. Az ő számukra lehet jó hír, hogy az adatvédelmi aggályokat is felvető funkció csak egy lehetőség, nem kötelező használni. Emellett az AI interaktív kérdésekkel is igyekszik megtudni, mi a legfontosabb egy adott felhasználónak.

A cég vezérigazgatója, Spencer Rascoff szerint az új opció „szórakoztató, beszélgetésszerű kérdésekkel ismeri meg a felhasználókat, és az engedélyükkel a galériájukban lévő képekből tanul, hogy jobban megértse az érdeklődésüket és a személyiségüket”.

A cégvezér hozzátette, az AI-működtette új funkció célja, hogy csökkentse az úgynevezett „lapozó kiégést” azzal, hogy naponta csak néhány, válogatott profilt jelenít meg a felhasználóknak, ez pedig több match-hez és érdekesebb beszélgetésekhez vezet majd.

A funkciót első körben Ausztráliában és Új-Zélandon tesztelik, ám a következő hónapokban máshol is meg fog jelenni. Azt viszont nem közölte a Match Group, hogy a mesterséges intelligencia pontosan mire is lesz kíváncsi az ember fotói között, milyen megállapításokat tesz majd a látottak alapján.