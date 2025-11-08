ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 8. szombat Zsombor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kézben tartott okostelefon a Tinder társkereső alkalmazás logójával a képernyőn.
Nyitókép: Unsplash

Átkutatná felhasználói telefonját a Tinder – ez az oka

Infostart

A társkereső alkalmazás AI által működtetett újdonsága megvizsgálná a telefonon lévő fotókat, hogy jobban megismerje a felhasználót és még jobban segítse a párkeresést.

Átfésülné a galériáját a Tinder, hogy az AI segítségével a fotói alapján találjon jobb párokat – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu.

Az applikációt üzemeltető Match Group közlése szerint a Chemistry (Kémia) elnevezésű funkció elsőre szokatlannak tűnhet, és valószínűleg sokan idegenkedni is fognak tőle, hogy az alkalmazás szabadon kutakodjon a készülékben. Az ő számukra lehet jó hír, hogy az adatvédelmi aggályokat is felvető funkció csak egy lehetőség, nem kötelező használni. Emellett az AI interaktív kérdésekkel is igyekszik megtudni, mi a legfontosabb egy adott felhasználónak.

A cég vezérigazgatója, Spencer Rascoff szerint az új opció „szórakoztató, beszélgetésszerű kérdésekkel ismeri meg a felhasználókat, és az engedélyükkel a galériájukban lévő képekből tanul, hogy jobban megértse az érdeklődésüket és a személyiségüket”.

A cégvezér hozzátette, az AI-működtette új funkció célja, hogy csökkentse az úgynevezett „lapozó kiégést” azzal, hogy naponta csak néhány, válogatott profilt jelenít meg a felhasználóknak, ez pedig több match-hez és érdekesebb beszélgetésekhez vezet majd.

A funkciót első körben Ausztráliában és Új-Zélandon tesztelik, ám a következő hónapokban máshol is meg fog jelenni. Azt viszont nem közölte a Match Group, hogy a mesterséges intelligencia pontosan mire is lesz kíváncsi az ember fotói között, milyen megállapításokat tesz majd a látottak alapján.

Kezdőlap    Tech    Átkutatná felhasználói telefonját a Tinder – ez az oka

telefon

adatvédelem

mesterséges intelligencia

alkalmazás

társkereső

tinder

ai

lehetőség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Nem lesz szankció a Barátság- és Török Áramlat-vezetékekre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Washingtonban sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások eredményeit. Ha ez a megállapodás nem született volna meg, akkor decemberben a rezsi minden háztartásban két-háromszorosa lenne a mainak. Ettől sikerült Magyarországot megvédeni. A budapesti találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz – mondta Orbán Viktor.
 

Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szeretnénk majd ott megtartani a béketalálkozót

Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.
VIDEÓ
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezt történt a Trump-Orbán csúcson

Ezt történt a Trump-Orbán csúcson

A magyar félnek sikerült elérnie Washingtonban, hogy mind a gáz-, mind az olajvásárlások esetében mentesüljünk amerikai szankciók alól. Ez a legfőbb eredménye a Donald Trump és Orbán Viktor vezetésével folytatott tárgyalásoknak. Emellett több más energetikai területen születtek egyezségek, és továbbiakról várhatók bejelentések a közeljövőben. A Trump-Orbán csúcs fejleményeit itt követjük nyomon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 8.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 8.)

A Pénzcentrum 2025. november 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump gives Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions

Trump gives Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions

The opt-out comes despite the US increasing pressure on allies to sever economic ties with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 8. 06:20
Ha ilyen e-maileket látunk, azonnal törüljük – még a kukából is
2025. november 8. 05:20
Roham a Balatonon: csaknem másfél millióan érintettek
×
×
×
×