Elképesztő robbanás a chipek világpiacán

Globálisan 69,47 milliárd dollár értékben adtak el chipeket a világon szeptemberben, ami 25,1 százalékos növekedés tavaly szeptemberrel és 7 százalékos bővülés augusztussal összevetve – írja a világ vezető nemzetközi gyártóit tömörítő szervezet, a SIA a honlapján.

A harmadik negyedévben a chipeladások 15,8 százalékkal, 208,4 milliárd dollárra nőttek az előző negyedévhez képest.

John Neufer, a SIA elnök-vezérigazgatója az adatokat kommentálva azt mondta, hogy a növekedéshez különösen a memóriachipek iránt megnövekedett kereslet járult hozzá.

Az amerikai kontinensen 30,6 százalékkal, Európában 6 százalékkal, Kínában 15 százalékkal, az ázsiai és csendes-óceáni térségben és más régiókban pedig 47,9 százalékkal nőttek az eladások szeptemberben tavaly szeptemberhez képest. Eközben Japánban 10,2 százalékos csökkenést regisztráltak.

Augusztushoz képest a chipeladások az amerikai kontinensen 8,2 százalékkal, Európában 5,5 százalékkal, Kínában 6 százalékkal, Japánban 1,6 százalékkal, az ázsiai és csendes-óceáni térségben és más régiókban pedig 8 százalékkal nőttek.

A SIA adatai szerint

globálisan 627,6 milliárd dollár értékben adtak el chipeket a világon tavaly, ami rekordnak számít, és 19,1 százalékkal felülmúlta a 2023. évit.

A SIA az amerikai félvezetőipar körülbelül 99 százalékát, a többi ország chipgyártóinak pedig körülbelül 66 százalékát képviseli.