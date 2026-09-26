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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Baka András visszaadott egy Rippl-Rónai-festményt a múzeumnak, ami meglepő módon került a Sándor-palotába

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Rippl-Rónai József: Medgyessy olvas című festményét még Sulyok Tamás, korábbi köztársasági elnök felesége választotta ki a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban, majd a kép egy kölcsönadási szerződéssel került a Sándor-palotába.

„Nagy örömmel tájékoztatom Kaposvár lakosságát, hogy Baka András köztársasági elnök úr Rippl-Rónai József Medgyessy olvas című festményét visszaadta a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumnak” – jelentette be péntek este Lőrincz Viktória, a térség tiszás országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán.

Tavaly augusztusban tett közzé egy videót Szita Károly kaposvári polgármester, amelyben Sulyok Tamás akkori köztársasági elnök felesége látható, amint a városi Rippl-Rónai Múzeum festményei között válogat. A videóból kiderül, hogy az volt államfő feleségének, Nagy Zsuzsannának az ötlete volt, hogy kölcsönvegyen egy festményt a férje hivatalába, a polgármester pedig állt rendelkezésére – számolt be róla a hvg.hu.

Szita Károly egyébként korábban megtisztelőnek nevezte, hogy a Sándor-palotának adhattak kölcsön egy képet, és azt is állította, hogy mindez kamatostól meg fog térülni.

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Kezdőlap    Belföld    Baka András visszaadott egy Rippl-Rónai-festményt a múzeumnak, ami meglepő módon került a Sándor-palotába

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