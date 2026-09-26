Hatra emelkedett a halottak száma az Athén turistanegyedében történt robbanásban

A mentőegységek eredetileg hat embert kerestek: az épületben élő idős házaspárt, valamint négy amerikai turistát, akik az épület egyik lakásában szálltak meg.

A Reuters korábbi jelentése szerint előbb egy fiatal nő, majd egy férfi holttestét találták meg. Az ERT legfrissebb közlése szerint később további két holttestre bukkantak, így négyre emelkedett a halálos áldozatok száma. Két embert továbbra is keresnek. A robbanásban három ember megsérült, a környező épületek és gépkocsik is megrongálódtak. A mentési munkálatok folytatódnak.

Időközben az acnews.hu azt közölte: már hatra emelkedett az áldozatok száma. A mentőegységek megtalálták a két utolsó embert is, akiket korábban eltűntként kerestek a Liszikrátusz utcai épület romjai alatt. Mindketten életüket vesztették.