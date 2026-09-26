ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.29
usd:
320.68
bux:
151272.07
2026. szeptember 26. szombat Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakcióvezetõje (j), Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese, országgyûlési képviselõje (j2), Novák Elõd, a párt alelnöke, parlamenti frakcióvezetõ-helyettese (j3) és Dócs Dávid, a párt alelnöke, országgyûlési képviselõje (j4) a Mi Hazánk Mozgalom tisztújító kongresszusán Budapesten, a Hotel Bara rendezvénytermében 2026. szeptember 26-án.
Nyitókép: Lakatos Péter

Toroczkai László: a jövő a miénk

Infostart / MTI

A jövő a miénk - jelentette ki Toroczkai László, a párt elnöke, országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője a Mi Hazánk Mozgalom szombati, budapesti tisztújító kongresszusán mondott, a küldöttek által utóbb egyhangúlag elfogadott beszámoló beszédében.

A pártelnök arról beszélt, hogy a Fidesz név a mai fiatalok között „vállalhatatlannak számít", míg a Mi Hazánk „menő és trendi a legfiatalabb magyarok között", majd azt hangsúlyozta, pártja az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket.

A mintegy háromszáz küldött előtt a politikus a lehetséges fenyegetések között említette a felgyorsult technológiai fejlődést, a mesterséges intelligencia térnyerését, felvetve, hogy annak akár pozitív oldala is lehet, hiszen így robotokkal válthatóak ki az európaiak által el nem vállalt, így bevándorlókkal elvégeztetett munkák.

A fajsúlyos kérdések között említette Magyarország kiszáradását, mondván, azt csak súlyosbítja a „csapnivaló politikai elit" tevékenysége, tétlensége, az energiaválság pedig az infláció növekedését és az életszínvonal esését hozhatja el.

Toroczkai László hangsúlyozta: e folyamat fő oka a háború, és az, hogy az Európai Unió „folyamatosan gerjeszti, uszítja, szítja Zelenszkij ukrajnai rezsimjét", amely Oroszország belsejében hajt végre akciókat az energetikai létesítmények ellen, így csökkentve azok termelését és emelve a világpiaci árakat.

Kiemelte: az e politikával való szembemenetelre csak az ő pártcsaládjuk áll készen, „ehhez szuverenista erőt kell támogatni". Bírálta a szélerőmű-szabályozással kapcsolatos kormányzati felfogást is, mondván, ezeket az akár kétszáz méteres létesítményeket külföldi cégek építenék meg, miközben a „károkozás" következményét a magyarok viselnék.

Toroczkai László beszámoló beszédében azt hangsúlyozta: nincsen rendben a kormányzat morális iránytűje, hiszen pontról pontra a brüsszeli globalista vezetés tervét hajtja végre, miközben „alapvető társadalmi pillérek szétbombázása, a princípiumok megsemmisítése" zajlik, aminek eredményeként "egyre jobban és egyre inkább össze lesz zavarva a társadalom".

„Szembe kell mennünk az Isten, haza, család hármas jelszó mentén ezzel a sötét és sátáni globalista tervvel" – jelentette ki Toroczkai László.

Megjegyezte, soha ilyen brutális ütemben nem fogyott a magyarság. Semmilyen esély nem látszik a trend megfordulására „a globalista kormányzat" intézkedéseit látva – jelentette ki.

A politikus sürgette, hogy létszámában és jogaiban is erősítsék meg a rendőrséget, vessenek gátat a közbiztonság – szavai szerint – rohamos romlásának, a visszaeső bűnözők esetében pedig célnak azt jelölte meg, hogy „előbb-utóbb kivonjuk őket a társadalomból".

A pártja előtt álló feladatokról szólva kiemelte: „egy mérhetetlen túlerővel szemben" kell harcolniuk a következő években, összehasonlíthatatlanul erősebb ellenfeleket legyőzve, legyen szó politikai riválisokról vagy olyan globális cégekről, mint a Meta.

„Minden erőmmel küzdeni és harcolni fogok, egyszerűen azért, mert a magyarságnak nem maradt több esélye, csak a Mi Hazánk Mozgalom" - jelentette ki a politikus.

Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy tárják ki a kapukat minden becsületes ember előtt, aki csatlakozni kíván hozzájuk, hogy több tízezres erővé váljanak. Kiemelte, be kell fogadniuk azokat az elkötelezett, tisztességes embereket is, akik „nem száz százalékban magyar származásúak".

A haza érdeke, hogy a Mi Hazánk Mozgalom választást nyerjen egy napon, és jobb, ha minél hamarabb történik ez meg – jelentette ki.

A Mi Hazánk elnöke kiemelte: ha nem jutottak volna be a parlamentbe, az ország vesztette volna el az esélyt, hogy szuverenista erő váltsa le a globalista kormányt. Hangsúlyozta, a törvényhozásban zajló vitákat követve az egész ország azt látja, „hogy két párt elnöke van az országgyűlésben", Magyar Péter és ő maga, „hiszen Orbán Viktor elvitorlázott", "láthatatlanná vált".

Toroczkai László megjegyezte, az újkori magyar demokráciában nem fordult elő, hogy vezető nélkül jutott volna győzelemre egy közösség. A Fideszre utalva kijelentette, hogy a múlttal való szembenézés elmaradása súlyos következményekkel fog járni a párt számára.

Hozzátette: a szembenézés részeként azt a „nemzetellenes tettet" is látni kell, hogy három évtized alatt magyarok százezreit tette tönkre a politika által érintetlenül hagyott végrehajtói rendszer.

Borvendég Zsuzsanna, a párt egyetlen európai parlamenti képviselője azt hangsúlyozta: a fősodratú liberális elit hegemóniája megbicsaklott, mind erősebb a kontinensen a normalitás iránti igény, az embereknek elegük van a balliberális rombolásból, a népességcseréből, „a mindennapi élet abszurditásából", nem vágynak másra, csak a nyugodt, korábban megszokott életre.

Kiemelte: a Mi Hazánk szövetségesei erősödnek, a legfontosabb és legerősebb ezek közül a német AfD (Alternatíva Németországnak) párt, amely az elmúlt két hétben két tartományi választást is megnyert.

A mintegy háromszáz küldött a nap folyamán elnököt választ és eldönti, kik kerüljenek be az egyik alapszabály-módosítási javaslat szerint hétről kilenc fősre bővülő elnökségbe.

Az MTI résztvevőktől származó információja szerint napirendre kerülhet egy olyan javaslat, amely kettőről négy évre növelné a párt vezetőinek adott mandátum hosszát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Toroczkai László: a jövő a miénk

toroczkai lászló

kongresszus

mi hazánk mozgalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szellőztetni nem elég – Indul a fűtési szezon, fontos intelmekkel

Szellőztetni nem elég – Indul a fűtési szezon, fontos intelmekkel
Hamarosan kezdődik a fűtési szezon, ennek érdekében pedig érdemes megnézetni a családi házak kéményeit egy kéményseprővel – mondta el az InfoRádióban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hozzátette: a szén-monoxid-szennyezés elkerülése érdekében a nyílászáróba légbevezetőt is kell szerelni, nem elég az egyszerű szellőztetés.
Gáspár Sándor: „még nincsen kész a leltár”

Gáspár Sándor: „még nincsen kész a leltár”

A hazai filmművészetben végzett kiemelkedő munkásságáért életműdíjjal tüntették ki Gáspár Sándort az idei CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész most 70 éves és eddigi pályafutása során több mint hetven filmben szerepelt. Az InfoRádió az életműdíjról kérdezte Gáspár Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt.
VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: elkészült a belügyi ágazattal kapcsolatos törvénycsomag, zajlik a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Tisza-kormány: elkészült a belügyi ágazattal kapcsolatos törvénycsomag, zajlik a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Görög Márta igazságügyi miniszter közleményben tájékoztatott az európai ügyészséggel kapcsolatos csatlakozási folyamat állapotáról. Mint a közlemény kiemelte: jelenleg a magyar jogszabályok megalkotása zajlik annak érdekében, hogy elkezdődhessen az a jelölési folyamat, amely végén a Tanács választ a legmegfelelőbb jelölt közül. Pósfai Gábor bejelentette, hogy megszületett a rendvédelmi dolgozók helyzetét rendező törvényjavaslat, amely mintegy 30 egyéb jogszabályt fog módosítani. A részleteket a következő napokban, fokozatosan hozzák nyilvánosságra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a legveszélyesebb munkahelyek: egyetlen ágazatban történik minden negyedik halálos munkahelyi baleset

Ezek a legveszélyesebb munkahelyek: egyetlen ágazatban történik minden negyedik halálos munkahelyi baleset

Az Európai Unióban 2024-ben 3 367 ember nem tért haza élve a munkahelyéről, az Eurostat friss adatai szerint pedig közel negyedük ugyanabban a szakmában dolgozott.

BBC
Business Sport Travel Science
Man City legal fight could spiral out of control - Purslow

Man City legal fight could spiral out of control - Purslow

Manchester City's legal fight with the Premier League has the potential to "spiral out of control" a former top club executive has warned.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 26. 14:18
Közleményt adott ki a Fidesz elnöksége Hankó Balázzsal kapcsolatban
2026. szeptember 26. 14:00
Szellőztetni nem elég – Indul a fűtési szezon, fontos intelmekkel
×
×