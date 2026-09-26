Kylian Mbappé ismét megsérült, visszautazott Madridba

A nyári világbajnokság gólkirálya lőtte a péntek esti, isztambuli Nemzetek Ligája-mérkőzés egyetlen gólját, mégpedig Michael Olise átadásából.

Ám szinte azonnal a gól után sántikálni kezdett, és a térdét fogta. Rövid ünneplés után a francia orvosi stáb ápolta a gólszerzőt, aki ezt követően még visszatért a pályára.

Ám néhány perccel később Kylian Mbappé a földre rogyott, és jelezte, hogy mégsem tudja folytatni a játékot.

A debütáló szövetségi kapitány, Zinédine Zidane Zidane a mérkőzés után elmondta: csapatkapitánya „lövés közben túlfeszítette a térdét”.

Nem sokkal később a francia szövetség (TFF) közzétette az első diagnózist: „Kylian Mbappé a győztes gól megszerzésekor sérült meg. Ínsérülést szenvedett, és kezelésre visszatér Madridba.”

A lefújás után Zidane egyáltalán nem volt optimista: „Sajnos nem fest jól a helyzet” – mondta az 54 éves szakember, hozzátéve, hogy Mbappé már nem lép pályára a soron következő három Nemzetek Ligája-mérkőzésen (hétfőn Belgium, jövő pénteken Olaszország, majd október 5-én ismét Belgium ellen).

Madridban is aggódhatnak. A Realnál csapattársa, Arda Güler – aki a török válogatott irányítójaként játszott – még a pályán, aggódva érdeklődött Mbappé sérülésének állapotáról. A szupersztár remek formában kezdte a szezont: a 2026–2027-es idényben a Real színeiben eddig lejátszott nyolc mérkőzésen már nyolc gólnál és két gólpassznál jár.