Ruszin-Szendi Romulusz: a fenékküszöb működik, több mint húszezer köbméter követ kellett hozzá beépíteni

A katonák több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38 ezer tonna kő érkezését és kezelését biztosították, és a Duna medrében olyan munkát végeztek Paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség – közölte a honvédelmi miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta a közösségi oldalán, hogy a paksi feladat lezárult, a számok pedig jól mutatják, mekkora munkát végeztek el a katonák és az őket segítők: 979 honvéd 28 309 munkaórában, 145 technikai eszközzel dolgozott a feladaton.

Helikopteresek, műszakiak, búvárok, tűzszerészek, katonai rendészek, logisztikai és egészségügyi szakemberek dolgoztak együtt éjjel-nappal – tette hozzá.

„Ez nem egyszerűen egy építkezés volt. Ez a Magyar Honvédség egyik legfontosabb békeidős feladata: amikor az ország biztonsága és energiabiztonsága kerül veszélybe, a katonák ott vannak, ahol szükség van rájuk” – fogalmazott a miniszter.

A bejegyzés alatt megosztott videójában Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy az úgynevezett fenékküszöb működik, és ha nem készült volna el, akkor valószínűleg az atomerőmű nem tudna dolgozni. Energiabiztonság és nukleáris biztonság van Magyarországon, ami ennek a védműnek köszönhető – tette hozzá.