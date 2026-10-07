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Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (b), Tóth Péter nemzetbiztonsági fõtanácsadó (b3) és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter (j2) egy motorcsónakon a Dunán az MVM Paksi Atomerõmû közelében 2026. augusztus 15-én. Megkezdõdött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál az atomerõmû mûködésének fenntartásához szükséges dunai vízszint emelése érdekében.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Ruszin-Szendi Romulusz: a fenékküszöb működik, több mint húszezer köbméter követ kellett hozzá beépíteni

Infostart / MTI

A honvédelmi miniszter beszámolója szerint közel ezer ember összesen több mint huszonnyolcezer munkaórán át dolgozott, hogy biztosítsa Magyarország biztonságát és energiabiztonságát. Mostanra lezárult a munka a Duna medrében Paksnál, a fenékküszöb működik.

A katonák több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be, több mint 38 ezer tonna kő érkezését és kezelését biztosították, és a Duna medrében olyan munkát végeztek Paksnál, amelyhez különleges műszaki, vízi és légi katonai képességekre volt szükség – közölte a honvédelmi miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta a közösségi oldalán, hogy a paksi feladat lezárult, a számok pedig jól mutatják, mekkora munkát végeztek el a katonák és az őket segítők: 979 honvéd 28 309 munkaórában, 145 technikai eszközzel dolgozott a feladaton.

Helikopteresek, műszakiak, búvárok, tűzszerészek, katonai rendészek, logisztikai és egészségügyi szakemberek dolgoztak együtt éjjel-nappal – tette hozzá.

„Ez nem egyszerűen egy építkezés volt. Ez a Magyar Honvédség egyik legfontosabb békeidős feladata: amikor az ország biztonsága és energiabiztonsága kerül veszélybe, a katonák ott vannak, ahol szükség van rájuk” – fogalmazott a miniszter.

A bejegyzés alatt megosztott videójában Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy az úgynevezett fenékküszöb működik, és ha nem készült volna el, akkor valószínűleg az atomerőmű nem tudna dolgozni. Energiabiztonság és nukleáris biztonság van Magyarországon, ami ennek a védműnek köszönhető – tette hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Ruszin-Szendi Romulusz: a fenékküszöb működik, több mint húszezer köbméter követ kellett hozzá beépíteni

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