Totyik Tamás: még messze van a tanársztrájk, de figyelik a 2027-es költségvetést

Jelenleg az iskola az államé, hiszen finanszírozás szempontjából az állam tartja működésben a rendszert, ugyanakkor fontos lenne az iskolák fenntartásával kapcsolatos döntéseket közelebb vinni a településekhez, nagyobb szerepet adva az önkormányzatoknak és helyi szereplőknek az intézmények működtetésében – mondta Totyik Tamás az InfoRádióban.

„Számunkra etalon volt, amit Skóciában tapasztaltunk, ahol az iskola költségvetését – a pedagógusok bérét leszámítva – a szülői munkaközösség nyújtotta be, és fogadtatta el az önkormányzattal – magyarázta egy példán keresztül a PSZ elnöke. „Ettől még mi nagyon messze állunk, de ebbe az irányba kell, hogy elmozduljunk” – tette hozzá.

Az oktatási érdekképviselet júliusban még pozitívumként értékelte, hogy az oktatási kormányzat nyitottságot mutat a párbeszédre. Totyik Tamás ezzel kapcsolatban most úgy fogalmazott, hogy az akaratot továbbra is látni, de a kivitelezésben még nagyon sok a hiba. Komoly előrelépésnek tekintik például, hogy a lejárt tankerület vezetői pályázatokkal kapcsolatban a pedagógusok és az önkormányzatok véleményét is kikérték, az viszont kifogásolják, hogy erre 5 nap állt rendelkezésre, a szabályozás pedig nem volt egyértelmű – sok iskolaigazgató próbálta akadályozni is a pályázatok véleményezését.

„A kormány nagyon szépen elindította a párbeszédet a szakmai szervezetekkel és a szakszervezetekkel, viszont továbbra is hiányoljuk a szociális párbeszédet, a háromoldalú egyeztetést, hogy a munkáltatók, a munkavállalók és az állam közösen, egy asztalnál ülve mondjuk egy költségvetésről vitatkozzon, vagy egyeztessen” – fogalmazott Totyik Tamás, aki úgy véli, a ezt a kabinet nem kívánja jogszabályi keretek közé bevinni. Hangsúlyozta:

a kormánnyal folytatott párbeszéddel és egyeztetéssel nincs gond, a költségvetési források azonban nagyon szűkösek, és egyelőre nem látszik, hogy a minisztérium ezen változtatni tudna.

A technikai dolgozók (takarítók, karbantartók, konyhai kisegítők stb.) béremelésénél már szeptemberben szó esett a sztrájkhajlandóság felméréséről. Arra a kérdésre, hogy mi lehet az a pont, amikor a szakszervezet azt mondja, hogy már konkrét sztrájkfenyegetettséggel vagy sztrájkkal kell számolni, azt válaszolta, hogy amikor látják a 2027. évre vonatkozó költségvetési törvényt; látniuk kell, hogy az ígért 25 százalékot betartja-e a kormány, vagy van-e valamilyen elmozdulást. Ugyanakkor a sztrájk még nem jelenti azt, hogy azonnal sztrájkolnának – hangsúlyozta. Adott esetben elsőként a parlamenti képviselőknek küldenének leveleket, hogy változtassanak az álláspontjukon, emellett tüntetés is sor kerülne. Ha azonban az érdekegyeztetés zsákutcába jut, annak lezárása után meg kell hirdetniük a sztrájkot. Ettől azonban még messze vannak – mondta a PSZ elnöke.

Lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke Horváth Péter 2026. október 4-én mondott le az elnöki tisztségéről, távozását intézményvezetői és egyéb feladataival, valamint családi okokkal indokolta. Az új elnök megválasztásáig Rázsi Botond Miklós alelnök látja el az elnöki feladatokat. Horváth Pétert idén újabb öt évre választották meg a Nemzeti Pedagógus Kar élére. Közben kiderült, hogy a Tisza-kormány átvilágítja az előző kabinet által 2013-ban létrehozott szervezetet, amelynek megszűnhet a kötelező tagsága, sőt egyes körökben arról beszélnek, hogy maga a szervezet sem marad meg.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsis Éva készítette.