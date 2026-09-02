Varázstanárokat jutalmaz a Richter

A Richter Gedeon Nyrt. 1999-ben alapította a Magyar Kémiaoktatásért díjat az általános, közép- és szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi tanárok részére, hogy támogassa és erősítse a kémia színvonalas iskolai oktatását. A díj elsősorban a magyarországi kémiatanárok elismerését célozza, de a határon túli iskolákban magyar nyelven tanító kémiatanárok is javasolhatók.

„A kémia mumus tárgy, nem könnyű tanítani. A fizika, a matematika és az egyéb természettudományos tárgyak is nehezek, de a kémia azért különösen nehéz, mert nem tudjuk érzékszervileg megközelíteni. A kísérletek szépek, de a kémiát megérteni csak absztrakciós folyamatokon keresztül lehet” – mondta az InfoRádióban a Richter tudományos főtanácsadója.

Szántay Csaba emlékeztetett, hogy rengeteg fiatal belelkesedik a gyönyörű kísérletektől, a robbantásoktól és a színes folyadékoktól, aztán elvesztik a kémiai vegyületek iránt az érdeklődésüket. „A díj célja, hogy megtaláljuk azokat a kémiatanárokat, akik el tudják kötelezni a fiatalokat a tantárgy iránt, mivel a társadalmunk nem működhetne képzett kémikusok nélkül” – hangsúlyozta a Richter oktatástámogatási vezetője.

Varázstanárok

A pedagógusoknak kritikusan fontos szerepe van abban, hogy a fiatalok később tudományos vagy gyógyszeripari pályát válasszanak. Szántay Csaba jelezte, hogy a kiválasztás során nemcsak az számít, hogy a jelölteknek milyen versenyeredményeik vannak, vagy milyen létszámú osztályokban tanítanak, vagy hány ajánlást kaptak.

„Varázstanárokat keresünk. Abban hiszünk, hogy a kémia tanítása csak részben múlik azon, hogy valaki szakmailag mennyire ismeri a pályát, hány kísérletet végez. A döntő faktor a tanár személye, aki képes elvarázsolni a gyerekeket”

– mondta a főtanácsadó.

Nem csak az elit iskolákban tanító pedagógusokat keresik, a távoli kis falukban oktató kiváló tanárokra is, akiknek jóval kisebb az esélyük arra, hogy látványos versenyeredményeket tudjanak felmutatni. Jellemzően a tanítványok, iskolaigazgatók, pedagógustársak vagy akár szülők jelölnek. A határon túli tanárok esetében az egyetlen feltétel, hogy egy anyaországi jelölő is javasolja a Magyarországon kívüli kémiatanárt.

„A jelölési határidő október 2-a, és ezt követően novemberben már megrendezik a díjátadót a Magyar Tudományos Akadémián” – tájékoztatott Szántay Csaba.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.