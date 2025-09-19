Egy másik, rejtélyes hold is kering a Földdel együtt a Nap körül

Most először észlelték a 2025 PN7 jelű apró aszteroidát a csillagászok az Index híre szerint, amely a CNN alapján készült. A csupán néhány tíz méter átmérőjű, vagyis házméretű égitest a Nap körül kering, de a pályája szorosan követi a Földét, így évtizedeken át rejtve maradhatott a teleszkópok elől.

Az aszteroida évente egyszer kerüli meg a Napot, akárcsak a bolygónk. Bár nem valódi hold, hanem egy kvázi-hold, a Föld közelében marad hosszú időn keresztül. A mostani megfigyelések szerint körülbelül 60 éve kísérhet bennünket. A Hold távolságán belül mozoghat, és csak ritkán elég fényes ahhoz, hogy a teleszkópok észrevegyék.

A kutatók feltételezése szerint a 2025 PN7 vagy a Holdból leszakadt ősi törmelék lehet – hasonlóan a Kamoʻoalewa nevű kvázi-holdhoz –, vagy az úgynevezett Arjuna-aszteroidák közé tartozik. Ez egy különleges kisbolygó-csoport, amelynek tagjai a Földhöz hasonló pályán mozognak. A kvázi-holdak – szemben a mini-holdakkal – nem keringenek a Föld körül, de hosszú ideig közel maradnak hozzá, néha patkó alakú pályára váltva.