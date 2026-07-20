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Rudi Garcia, a belga labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya bemutatkozó sajtóértekezletén a belgiumi Tubize-ben 2025. január 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

A vb-negyeddöntő sem mentette meg a belga kapitányt

Infostart / MTI

A Belga Labdarúgó Szövetség hétfőn közölte, hogy nem hosszabbítja meg Rudi Garcia szövetségi kapitány szerződését.

A 62 éves francia szakemberrel a negyeddöntőig jutott a csapat a vasárnap zárult, amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon, a legjobb nyolc között a későbbi győztes spanyoloktól kapott ki. Ezzel együtt Garcia jövője kérdéses volt, a válogatott teljesítménye ugyanis nem volt meggyőző.

Vincent Mannaert sportigazgató azt mondta, Rudi Garcia érdemei elvitathatatlanok, ráadásul egy szakmailag és pénzügyileg kihívásokkal teli időszakban nevezték ki a posztra.

„Elkötelezettségének és tapasztalatának köszönhetően sikerült helyreállítani a csapategységet és erős eredményt elérni a világbajnokságon” – fogalmazott, egyben a szövetség nevében megköszönte a trénernek és stábjának az elmúlt másfél év munkáját. Hozzátette: kollégáival egy új ciklust készítenek elő, ennek része lesz az új kapitány kinevezése.

Rudi Garcia megbízatása július végén jár le Belgiumban.

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