A vb-negyeddöntő sem mentette meg a belga kapitányt

A 62 éves francia szakemberrel a negyeddöntőig jutott a csapat a vasárnap zárult, amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon, a legjobb nyolc között a későbbi győztes spanyoloktól kapott ki. Ezzel együtt Garcia jövője kérdéses volt, a válogatott teljesítménye ugyanis nem volt meggyőző.

Vincent Mannaert sportigazgató azt mondta, Rudi Garcia érdemei elvitathatatlanok, ráadásul egy szakmailag és pénzügyileg kihívásokkal teli időszakban nevezték ki a posztra.

„Elkötelezettségének és tapasztalatának köszönhetően sikerült helyreállítani a csapategységet és erős eredményt elérni a világbajnokságon” – fogalmazott, egyben a szövetség nevében megköszönte a trénernek és stábjának az elmúlt másfél év munkáját. Hozzátette: kollégáival egy új ciklust készítenek elő, ennek része lesz az új kapitány kinevezése.

Rudi Garcia megbízatása július végén jár le Belgiumban.