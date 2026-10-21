Megszakadt a Liverpool-sztár fél éven át tartó rossz sorozata

Florian Wirtz estéje a lehető legrosszabb helyen kezdődött: a kispadon. Bár valószínűleg a terhelésmenedzsment miatt pihentették, így is csak nézte, ahogy a Liverpool a vereség felé sodródik a Villarreal elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Végül mégis Wirtz segített abban, hogy a Vörösök győztesként hagyják el a pályát. Bár az utóbbi időben gyakran érte kritika, most rengeteg dicséretet érdemelt ki: csereként beállva megszerezte első gólját a Liverpool színeiben április óta.

Andoni Iraola vezetőedző dicsérte Wirtz teljesítményét a kedd esti győzelem után. „Úgy gondolom, Florian immár sorozatban harmadszor nyújtott nagyon magas szintű teljesítményt” – hangsúlyozta a menedzser. – „A mai gólja lehetővé tette számunkra, hogy a játék nagy részében mi irányítsuk az eseményeket.”

Iraola a második félidő elején küldte pályára a német válogatott játékost. Ekkorra a Liverpool már ledolgozta a kétgólos hátrányt: Alexis Mac Allister a 65. percben 3–2-re módosította az állást, majd a 68. percben Wirtz szerezte meg a negyedik gólt; a tizenhatoson belül üres területet talált, és ballal a jobb alsó sarokba lőtt.

„Újabb pozitív lépés: egy apró mozdulattal áttette a labdát a jobb lábáról a balra, majd egyszerűen elgurította a kapus mellett. Remek találat volt” – mondta Alan Shearer, az angol válogatott korábbi csatára és a Premier League legeredményesebb góllövője a Prime Video adásában.

Wirtz legutóbb április végén, a Crystal Palace elleni bajnokin talált be. A Villarreal elleni gólja utáni ünneplésén inkább a megkönnyebbülés látszott, mintsem a felhőtlen öröm. Iraola azonban nem csupán a gólok és gólpasszok alapján ítéli meg a 23 éves játékost. „Voltak olyan mérkőzései is, amelyeken remekül futballozott, anélkül, hogy közvetlenül gólokkal vagy gólpasszokkal tűnt volna ki” – jegyezte meg a spanyol szakember.

E vélemény ellenére Wirtz többször is kritikát kapott, amiért ritkán volt eredményes. Jamie Carragher, a Liverpool korábbi játékosa nemrég a „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast” egyik epizódjában úgy nyilatkozott: „Én magam is azt mondtam, hogy véleményem szerint nem való a csapatba, de a Liverpoolnak nincs rá alternatívája.”

Iraola másképp látta a helyzetet Wirtz Villarreal elleni teljesítményét követően. „Nagyon dinamikus játékos, labdával és labda nélkül egyaránt” – magyarázta a 44 éves szakember. – „Nehéz őt fogni és kordában tartani. Megtalálja azokat a területeket, ahol veszélyt jelenthet az ellenfélre, és a statisztikái is fokozatosan javulnak.”

A Liverpool a Villarreal elleni mérkőzéséről hiányzott a sérült Szoboszlai Dominik. Kerkez Milos a kispadon ült, nem állt be. A vendégeknél Gulácsi Péter védett.