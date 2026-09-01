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Az argentin Lionel Messi ünnepel gólja után a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Argentína - Zöld-foki Köztársaság mérkõzésen a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

FIFA-tiltás az ok: nem vonultathatják vissza az argentinok Messi mezét

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Az Argentin Labdarúgó-szövetség szeretné visszavonultatni Lionel Messi tízes mezét. Ám a FIFA szabályai alapján ez egyelőre lehetetlen.

Lionel Messi hétfőn meglepte a futballvilágot, amikor bejelentette, hogy visszavonul az argentin válogatottól. Instagram-oldalán közzétett hivatalos közleményében Messi így fogalmazott: „A döntő óta eltelt időszak és alapos mérlegelés után szeretném bejelenteni mindenkinek, hogy visszavonulok a válogatottságtól.”

A Marca értesülései szerint „Messi legendás 10-es meze most arra vár, hogy valaki átvegye és elbírja e történelmi jelentőségű mez súlyát. Ez a feladat szinte lehetetlennek tűnik. Nico Paz, Mac Allister, Enzo vagy Almada?”

Argentínában sokan – ahogyan azt Diego Maradona esetében is tették hajdanán – most a 10-es mez visszavonultatását követelik. Szeretnék méltó módon tisztelni a legendát, és elérni, hogy Argentína válogatottjában soha többé ne játsszon senki 10-es mezben.

Még 2024-ben Claudio Tapia, az Argentin Labdarúgó-szövetség elnöke így nyilatkozott a Sport című lapnak: „A válogatott 10-es mezét visszavonultatjuk, amint Messi befejezi nemzetközi pályafutását.” A szövetség szándéka egyértelműnek tűnik.

A Marca ugyanakkor megerősítette, hogy a helyzet korántsem ilyen egyszerű. A FIFA szabályzata szigorúan tiltja a mezszámok visszavonultatását a saját szervezésű tornáin, bár a barátságos mérkőzések más megítélés alá esnek. A FIFA előírása szerint például a világbajnokságon a mezszámoknak 1-től 26-ig kell terjedniük, kihagyott számok nélkül.

Diego Maradona esetében 2001. szeptember 25-én az Argentin Labdarúgó-szövetség – akkori elnöke, Julio Grondona kezdeményezésére – egyhangúlag megszavazta a 10-es mez visszavonultatását. A terv az volt, hogy ezt még a 2002-es világbajnokság előtt megteszik; az ügy annyira eldőltnek tűnt, hogy az Olé című lap címlapján ez a főcím jelent meg: „Isten akarata.” És úgy is lett: a 10-es mezt visszavonultatták.

Vagy mégsem. A FIFA megakadályozta ezt, így a 2002-es világbajnokságon Ariel „El Burrito” (Kiscsacsi) Ortega viselte a 10-es mezt – egyébként a Diego és Messi közötti időszakban ő játszott a legtöbbször ebben a mezszámban az Albicelestében.

Egy dolog azonban biztosnak tűnik: a szeptemberben és októberben – egyelőre még nem véglegesített időpontban – sorra kerülő barátságos mérkőzéseken a szabályok ezt lehetővé teszik, ezért senki sem fogja viselni ezt a számot.

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Kezdőlap    Sport    FIFA-tiltás az ok: nem vonultathatják vissza az argentinok Messi mezét

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