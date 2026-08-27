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Mohamed Szalah egyiptomi válogatott labdarúgó köszönti a szurkolókat, amint a Trabzonspor török futballklubhoz érkezik Isztambulban 2026. augusztus 5-én, a hivatalos beutaatása elõtti napon. Szalah két évre szerzõdik a Trabzonsporhoz.
Nyitókép: MTI/EPA

Várhatóan erősödik a Trabzonspor kezdő csapata az első mérkőzéshez képest

Infostart

Ha a Ferencváros megőrzi csütörtök este 2026 nyári veretlenségét az európai kupaporondon, biztosan az Európa-liga főtábláján játszhat szeptember második hetétől. Ám a feladat nem egyszerű, a Trabzonspor veszélyes ellenfél. A találkozó 20.30-kor kezdődik.

A zöld-fehérek egy héttel ezelőtt 1–0-ra nyertek Törökországban, a gólt Kristoffer Zachariassen fejelte. Ezzel folytatták remek idegenbeli szereplésüket: a Vojvodinát, a Twentét és a Trabzonsport legyőzték, a Górnik ellen – a hazai pályán szerzett előnyt megtartva – döntetlent játszottak, s továbbjutottak.

Az eddigi három hazai mérkőzés közül kettőt befolyásolt egy kiállítás. A Vojvodina ellen a vajdasági csapat magyar középhátvédje, Szűcs Kornél kapott piros lapot a találkozó elején, ez pedig megkönnyítette a Ferencváros dolgát. A vége 3–0 lett.

A Twente ellen Philippe Rommenst állította ki az ukrán játékvezető, Viktor Kopilevszkij a 34. percben. A Fradi akkor 1–0-ra vezetett, majd a második játékrész elején Lenny Joseph szerzett még egy gólt, a 2–0 nagyon megnyugtatónak tűnt. Ám az emberhátrányban töltött több mint egy félidőnyi játékidő felemésztette az erőt és az energiát, a hollandok a végén kiegyenlítettek, s esélyük volt a hosszabbítást jelentő harmadik gól megszerzésére is. Szerencsére nem sikerült.

Mindenesetre tény, hogy nagyon kell ügyelni a szabálytalanságokra, arra, hogy ne kerüljön emberhátrányba a csapat. A tíz emberrel való játék tizenegy ellen nem mindig sül el olyan jól, mint négy éve, amikor a két csapat legutóbb a Groupama Arénában találkozott.

Az Európa-liga főtábláján játszott mérkőzésen Tokmac vezető gólja után Eldar Civic piros lapot kapott, s attól kezdve nagyon nehézzé vált a mérkőzés. A Ferencváros hősiesen küzdött, Adama Traoré, majd Tocmac tizenegyesből rúgott találatával (közben szépítettek a törökök) már 3–1-re vezetett, a végén hiába szerzett még egy gólt a Trabzonspor, a Ferencváros megszerezte a három pontot.

Az akkori szereplők közül a zöld-fehéreknél már csak Dibusz Dénes és Kristoffer Zachariassen tagja a mostani keretnek, a törököké teljesen kicserélődött.

Mind a két edző épít majd az első mérkőzésen pályára küldött tizenegyére, de a Trabzonsporban nem játszhat a Lisztes Krisztiánnal szemben durváskodó, a mérkőzés utolsó pillanataiban kiállított nigériai védő, Chibuike Nwaiwu. A hétvégi bajnoki mérkőzésen Szavics, Muçi és malinovszkij is kezdett, ez újdonságot jelentett a Fradi elleni kezdő tizenegyhez képest.

Természetesen itt van Budapesten Mohamed Szalah, aki az első mérkőzésen még nem játszott igazán jól – Cadu és O’Dowda jól megfékezték –, de a hétvégi török bajnoki fordulóban két gólt is szerzett a Basaksehir ellen 2–1-re megnyert találkozón. Lőtt egy harmadikat is, de azt les miatt nem adta meg a játékvezető.

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