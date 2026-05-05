2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
SHEFFIELD, ENGLAND - MAY 04: Wu Yize of China holds the champion trophy after winning the Final match against Shaun Murphy of England on day 17 of Halo World Championship 2026 at Crucible Theatre on May 4, 2026 in Sheffield, England. (Photo by Tai Chengzhe/VCG via Getty Images)
Nyitókép: Tai Chengzhe/VCG via Getty Images

Véget ért a kétnapos küzdelem, megvan a világbajnok – minden idők második legfiatalabbja

Infostart / MTI

A kínai Vu Ji-cö döntő frame-ben, 18-17-re legyőzte az angol Shaun Murphyt a sheffieldi sznúker-világbajnokság döntőjében.

A két napon át négy szakaszban lebonyolított finálé mindvégig hullámzó, de kiegyenlített volt: mindketten tudtak három-négy frame-t sorozatban nyerni, de elhúzni egyikük sem tudott. A legnagyobb előnye Vúnak volt, aki többször is hárommal vezetett, legutoljára 10-7-nél. Ekkor viszont Murphy 12-10-re fordított, majd Vu 14-12-re, de 14-14-től végig ugyanaz maradt a forgatókönyv: Vu vezetést szerzett, Murphy egyenlített, ez 17-17-nél sem változott, így a sportág történetében másodszor kínai világbajnok lett. Tavaly Csao Hszin-tung diadalmaskodott.

A 22 éves Vu minden idők második legfiatalabb világbajnoka, nála korábban, 21 esztendősen csak a hét vb-címével – az angol Ronnie O'Sullivannel holtversenyben – éllovas skót Stephen Hendry nyert világbajnokságot még 1990-ben. A 43 éves Murphy ötödször játszott vb-döntőt, az elsőt 2005-ben megnyerte, de 2009, 2015 és 2021 után most negyedszer vesztette el.

A világbajnokságot ötvenedik alkalommal rendezték meg a Crucible Színházban, ahol 1985, 1994 és 2002 után negyedszer fordult elő, hogy döntő frame-ben dőlt el a vb-cím. A győztes 500 ezer fonttal gazdagodott, a vesztes pedig 200 ezerrel vigasztalódott.

A vb egyetlen magyar indulója, Révész Bulcsú pályafutása legjobbjaként a selejtező harmadik fordulójában búcsúzott, amiért 10 ezer font járt.

sport

döntő

sznúker-világbajnokság

vu ji-cö

Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
 

Magyar Péter és Radnai Márk is reagált arra, hogy Balásy Gyula átadná a kommunikációs cégeit

Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Holnap éjféltől 24 órás tűzszünetet jelentett be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a győzelem napjára hivatkozva - az időzítés azért furcsa, mert Oroszország ezt május 9-én, nem pedig május 6-án ünnepli. Közben az orosz haderő mélységi csapásokat hajtott végre Ukrajna ellen - Harkiv, Cserkaszi és Kijev és támadás alá került. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Földrengés rázta meg a határ mentét: magyar településeken is észlelték

Kedd hajnalban földrengés rázta meg a horvát-szerb határ térségét.

US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

Shipping company Maersk says one of its US-flagged commercial vessels has successfully exited the Strait of Hormuz under US military protection.

2026. május 4. 22:08
Szépet javított világranglistás helyén két női teniszezőnk
2026. május 4. 21:32
Elképesztően sok ember maradhat le a foci-vb-ről, kevésnek találta a pénzt a FIFA
