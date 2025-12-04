ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezõjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szoboszlai Dominik egyszerre készül a karácsonyra és a meccsekre – fotó

Infostart

Aranyos fotón látható a kislányával fenyőfát vásároló futball-szupersztár.

Szoboszlai Dominiknek nagyon sűrű az év vége: a magyar futballválogatottal ugyan befejezte a vb-selejtezőket, de a Liverpoollal folyamatosan játszik: a hétvégén a Leeds United lesz az ellenfelük, aztán utaznak az Interhez a Bajnokok Ligájában, és az év legvégén sincs megállás, ahogy az az angol élvonalban hagyomány: december 27-én a Wolverhamptont fogadják, újév napján pedig újra a Leeds ellen lépnek pályára.

De a magyar sztár így is szakít időt a családjára: ez lesz az első karácsonyuk, amikor a feleségével, Borkával és a kislányukkal közösen ünnepelnek – írja a Blikk. Borka a minap már megosztott egy képet arról, hogy készülődik az ünnepre. A lap most egy fotón azt is megmutatja, hogy milyen lesz a Szoboszlai-család karácsonyfája. A képen a focista az eladó fenyőfák hatalmas sorai között tolja a babakocsit, és épp egy hatalmas puszit ad a kislányának.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik egyszerre készül a karácsonyra és a meccsekre – fotó

liverpool fc

karácsony

szoboszlai dominik

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
Kitörésben az olcsó részvény – Most kevesebb, mint féláron megveheted!

Rettegett betegség tért vissza: vészharangot kongat a WHO, rengeteg gyerek lehet veszélyben

Rettegett betegség tért vissza: vészharangot kongat a WHO, rengeteg gyerek lehet veszélyben

A kanyaró most olyan országokban is újra megjelenik, ahol korábban már sikerült felszámolni a betegséget.

Putin says Russia disagrees with parts of US plan to end Ukraine war

Putin says Russia disagrees with parts of US plan to end Ukraine war

The Russian leader's comments come as US and Ukrainian negotiators are due to hold a new round of talks.

2025. december 4. 16:20
Hosszú idő után szólalt meg újra Farkas Péter olimpiai bajnok – videó
2025. december 4. 14:22
Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása
