Szoboszlai Dominik egyszerre készül a karácsonyra és a meccsekre – fotó

Szoboszlai Dominiknek nagyon sűrű az év vége: a magyar futballválogatottal ugyan befejezte a vb-selejtezőket, de a Liverpoollal folyamatosan játszik: a hétvégén a Leeds United lesz az ellenfelük, aztán utaznak az Interhez a Bajnokok Ligájában, és az év legvégén sincs megállás, ahogy az az angol élvonalban hagyomány: december 27-én a Wolverhamptont fogadják, újév napján pedig újra a Leeds ellen lépnek pályára.

De a magyar sztár így is szakít időt a családjára: ez lesz az első karácsonyuk, amikor a feleségével, Borkával és a kislányukkal közösen ünnepelnek – írja a Blikk. Borka a minap már megosztott egy képet arról, hogy készülődik az ünnepre. A lap most egy fotón azt is megmutatja, hogy milyen lesz a Szoboszlai-család karácsonyfája. A képen a focista az eladó fenyőfák hatalmas sorai között tolja a babakocsit, és épp egy hatalmas puszit ad a kislányának.