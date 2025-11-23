A Fradi után a listavezető Paks is otthon kapott ki a futballbajnokságban

Az engedélyezési rendszerek sok országban már nem a biztonságot vagy a közérdeket szolgálják, hanem a gazdasági növekedés egyik legnagyobb akadályává váltak, miközben a vállalkozások kétharmada szerint még az alapvető követelmények sem átláthatók. Az OECD új jelentése szerint nem gyorsításra, hanem arányos, kockázatalapú és digitálisan működő engedélyezésre van szükség, amely valódi közpolitikai célokhoz igazodik és kiszámítható döntéseket ad. A Simplification 4 Success konferencia panelje kiemelte, hogy a jelenlegi rendszerek töredezettsége, az indokolatlan előzetes engedélyek és a koordináció hiánya érdemben rontja a beruházási környezetet. A szakértők szerint a megoldás a felhasználóbarát, adatvezérelt és hatóságok között összehangolt L&P-modell, amely egyszerre csökkenti a terheket és növeli a biztonságot. A vita üzenete egyértelmű volt: a jövő innovációja és termelékenysége azon múlik, képesek-e a kormányok újragondolni az engedélyezés szerepét a modern gazdaságban.