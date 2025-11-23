A Fradi után a listavezető Paks is otthon kapott ki a futballbajnokságban

Ez volt az 1-3-as eredmények fordulója: a Fradi is ennyire kapott ki otthon a Nyíregyházától. Az Újpest kihagyott egy büntetőt, de meglepetésre még így is kétgólos győzelmet aratott a forduló előtt még éllovas Paks otthonában a labdarúgó Fizz Liga 14. körének vasárnapi játéknapján.
A kupagyőztes Paks ezzel a második helyre szorult a tabellán a forduló végén, mivel a Debrecen győzni tudott otthon a Kazincbarcika ellen. A paksiak ebben az idényben először kaptak ki hazai pályán. A fővárosiakat az előző forduló után menesztett horvát Damir Krznar utódjaként Bodor Boldizsár irányította megbízott vezetőedzőként. A vége majdnem kiütéses 3-0 lett, Böde a 84. percben szépített.
Paksi FC–Újpest FC 1-3 (0-1)
Paksi FC Stadion, v.: Rúsz
gólszerzők: Böde (84.), illetve Matko (23., 75.), Tajti (57.)
