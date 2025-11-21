Vissza a magyar focihoz! – Sport a tévében

Ismét a forintról szólnak a hírek az elmúlt napokban, a hazai fizetőeszköz ugyanis nemrég másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben. Mindezt főként a már hónapok óta magas kamatszint és az Magyar Nemzeti Bank (MNB) szigorú monetáris politikája segíti, ami népszerűvé teszi a magyar eszközöket a carry trade-befektetők szemében. A forint erősödését újabban az opciós piacok is támogathatják, a pénzügyi ügyletek kiíróinak ugyanis egyre több forintot kell venniük (ez erősíti a magyar devizát) pozícióik fedezésére. Reggel a piacokon azonnal csapkodás indult, ahogy az MNB bejelentette, hogy lemondott Virág Barnabás alelnök.