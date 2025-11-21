ARÉNA - PODCASTOK
lelátó foci szurkolók drukkerek
Nyitókép: Pixabay

Vissza a magyar focihoz! – Sport a tévében

Infostart / MTI

A válogatott vb-selejtezős kiesése óta először láthatunk élvonalbeli magyar meccset. De mutatjuk a teljes pénteki tévés sportkínálatot.

M4 Sport

16.00: Tenisz, Davis-kupa, elődöntő, Olaszország-Belgium, Bologna

20.00: Labdarúgás, NB I, ETO FC Győr-Zalaegerszeg

Sport 1

13.45 és 20.00: Darts, Player Championship, 1. forduló

Sport 2

13.30: küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok

20.00: Kézilabda, német bajnokság, Melsungen-Flensburg

Eurosport 1

15.00 és 20.00: Rijád Snooker Bajnokság, elődöntő

19.00: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc rövid program, Finnország

Eurosport 2

12.45 és 14.15: Műkorcsolya, Grand Prix, páros rövid program és rövid program, Finnország

16.00: Síugrás, világkupa, vegyes csapatverseny, Lillehammer

18.00: Golf, PGA Tour, RSM Classic, 2. nap

20.00: Lovaglás, díjugratás, Bajnokok Ligája, elődöntő, Prága

Spíler 1

20.00: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Qadsiah

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Levante

Arena4

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Braunschweig

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Mainz-Hoffenheim

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Preston North End-Blackburn Rovers

