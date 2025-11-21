ARÉNA - PODCASTOK
Betlehem Dávid a férfi 1500 méteres gyorsúszás döntője után az úszók 127. országos bajnokságán a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában 2025. április 9-én.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Betlehem Dávid világranglista-vezető időeredménye fölött is morgolódik

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

1500 méter gyorson szeretne maradandót alkotni a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon, decemberben Betlehem Dávid. A nyílt vízen olimpiai bronzérmes magyar versenyző az InfoRádióban azt is elmondta, hogy régi vágya volt, hogy az országos bajnokságon triplázzon.

Késely Ajnához hasonlóan Betlehem Dávid is triplázott az úszók rövidpályás ob-ján, hiszen 400-on, 800-on és 1500-on is győzött az országos bajnokságon. De bevallása szerint így is tervezte

„Régóta szerettem volna ezt a hármast megcsinálni. Most az, hogy 50-esben vagy 25-ösben, az ilyen formában mindegy volt, de örülök, hogy végre 2022 óta sikerült most először” – értékelte teljesítményét Betlehem Dávid az InfoRádióban.

Ráadásul a leghosszabb versenyben sikerült Rasovszky Kristófot is többek között maga mögé utasítania, aki „alatt” állt az olimpiai nyílt vízi dobogón. Ezt külön csatának is nevezte kettejük között, és bár sokáig együtt edzettek, szeptember óta már nem, ezért csak magára figyel. Megítélése szerint a pályafutásuk szempontjából is más-más szakaszban vannak az olimpiai bajnokkal.

Az elsődleges célja amúgy is az volt, hogy élvezze, amit csinál, érezze, hogy jó formában van, és bár a 14 perc 27 másodpercnél gyorsabb akart lenni 1500 méter gyorson, ezzel is felhívta magára a figyelmet, megvan az Eb-indulási jog, és most már ott szeretne a legjobb lenni.

Érdekes, hogy Betlehem Dávid most egy világranglista-első idővel elégedetlenkedik, de megerősítette: az eredményt a saját helyén kell értékelni, mert bár voltak világkupa-fordulók, ahol volt lehetősége mindenkinek ilyen időeredményt teljesíteni, mégsem sikerült senkinek, de így is motiválja, hogy az évzáró Eb-n talán elég sem lesz ez az idő a dobogóhoz. Márpedig céloknak lenniük kell.

Az Eb-keret – Sós Csaba szövetségi kapitány bejelentése után már világos – azért vele is foghíjas lesz, három olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Rasovszky Kristóf és Milák Kristóf ugyanis nem lesz ott, noha a 800 m gyorson tavaly rövidpályás vb-aranyat nyert Sárkány Zalán igen. Hogy ez teher-e számára, arról azt mondta: édes teher.

„Nem gondolok erre úgy, hogy ez nagy teher, hisz azért ha valaki megnézi a nevemet, a pályafutásomat, akkor azt látja, hogy egy nyíltvízi úszó vagyok, aki most elindul egy rövidpályás Eb-n. Szóval ez mindenképp csak hozzátesz a pályafutásomhoz, hogy sikerül egy szép eredményt elérnem, és hát nem titok: szeretnék mindenhol nyerni, ahogy szeptember óta. Ez motivál, és örülök, ha a vezetőség bízik bennem” – ecsetelte.

Fő száma az 1500 m lesz, a 400 m gyors bemelegítés lesz, a 800 m pedig „bónusz”; ha jól sikerül neki az 1500 m, akkor felszabadult úszás lehet, ha meg valami balul sül el – „de nem fog” –, akkor az még egy szám, hogy lehessen bizonyítani.

