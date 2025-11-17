Nagy újítás jön a Bajnokok Ligájában

Jövő júniusban, a sorozat történetében először, egy helyen és egy időben rendezik meg a férfi és a női vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét.

Az európai szövetség hétfői közleményéből kiderül, hogy a fináléra június 10. és 13. között Máltán kerül sor, előbb a nőknél, majd a férfiaknál avatnak győztest.

A férfiaknál a legutóbbi két kiírásban már a miniállam volt a házigazda, mindkét viadal az FTC-Telekom Waterpolo sikerével ért véget. A Ferencváros így a mostani szezon végén a legrangosabb európai kupasorozat történetének harmadik csapata lehet, mely triplázni tud.

A négynapos esemény június 10-én a nők elődöntőjével kezdődik, másnap a férfi mérkőzésekre kerül sor, június 12-én a női, egy nappal később pedig férfi éremcsatákra kerül sor.