Boczkó Gábor: négy magyar vívócsapat is ott lehet a Los Angeles-i olimpián

A Párizsban aranyérmes párbajtőrcsapat hosszú távú sikereit és más szakágak fejlődését is célul tűzte ki 2025-re a vívóválogatott szövetségi kapitánya. Boczkó Gábor az InfoRádiónak nyilatkozva kiemelte, hogy a nagyon fiatal, tizenéves versenyzőket kell megerősíteni a válogatottban, hogy képesek legyenek nemzetközi szinten is jó eredményeket elérni. Felidézte, hogy saját korosztályukban már az elmúlt években jól szerepeltek a fiatalok – "volt kadett Európa-bajnokunk, érmesünk, junior világbajnoki csapatbronz, egyéni bronz" –, de felhívta a figyelmet, hogy az eredményességet a felnőtt versenyekre is át kell menteni.

Boczkó Gábor elmondta: a női párbajtőr esetében az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter mellé kell felépíteni a csapatot. A szakvezető szerint bár Kun Anna eltiltása nehézséget okoz, de Nagy Blanka, Wimmer Dorina, Gacsályi Gréta junior versenyzőként már ott van a felnőtt ranglistán. Ők nem voltak ott a párizsi olimpián, de az a cél, hogy Los Angelesben már ott lehessenek, így a három magyar csapatból legközelebb négy is lehet.

Az olimpiai és világbajnok párbajtőröző, Koch Máté mestere arról is beszámolt, hogy nem vállal új tanítványt. Szövetségi kapitányi kötelezettségei miatt a hat szakágra, a három fegyvernemre fog koncentrálni.

"Koch Máté nagyon jól szerepelt a világkupán, de látszik, hogy a felnőtt magyar bajnokságra elfáradt. Most mindenképpen fel kell tuningolni, hogy majd Katarban, januárban, és a heidenheimi csapat világkupán már újra jó formába kerüljön" – hangsúlyozta.

Boczkó Gábor beszámolt arról is, hogy Nagy Dávid műtétje után lábadozik és a helyére bekerült fiatalok jól teljesítettek, így verseny alakult ki, hogy ki lesz a négy kiválasztott, aki majd a vb-n és az Eb-n képviseli a magyar színeket. 2025-re abban bízik, hogy a sérült sportolók meggyógyulnak, egészségesek maradnak és az elmúlt évekhez hasonlóan érmeket tudnak hozni a világ- és Európa-bajnokságról.